В Москве прошёл MICHS – 2023. Врачи кардиологи из Югры приняли участие
В ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Министерства здравоохранения России г. Москвы прошла XIV ежегодная международная конференция «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний». В работе конференции приняли участие кардиохирурги, кардиологи, специалисты в области рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения, интервенционные кардиологи. Были представлены доклады экспертов из ведущих клиник России, Германии, Испании, Франции и Великобритании.
Были рассмотрены вопросы: актуальное состояние и развитие гибридной хирургии, малоинвазивные и транскатетерные технологии лечения структурных заболеваний сердца, эндоваскулярные и гибридные вмешательства на аорте и её ветвях, магистральных и периферических сосудах, инновационные методы визуализации в сердечно-сосудистой хирургии.
Ханты-Мансийский автономный округ на этой конференции представляли врачи из окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийска, Сургутской окружной клинической больницы и окружного кардиологического диспансера.
С докладом на конференции выступил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения, главный внештатный специалист рентгенохирург Департамента здравоохранения Югры, к.м.н. Прохор Павлов. Клиническая больница окружного центра является одним из пионеров в России по внедрению транскатетерных технологий лечения клапанной патологии. Первые операции были выполнены в ноябре 2011 года в числе первых 5 клиник в Российской Федерации.
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