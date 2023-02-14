32 государства, 40 народностей, 90 экземпляров. В Окружном Доме народного творчества открылась выставка кукол в национальных костюмах «Творчество в единении…»
Народный костюм – летопись наших предков, прочитав которую можно раскрыть многие тайны и законы красоты народного искусства.
Не зря говорят: «По одежке встречают», ведь покрой, орнамент, материал традиционной одежды расскажут о культуре и ремесле, о социальном и семейном статусе человека.
Мы приглашаем жителей и гостей окружной столицы посетить выставку «Творчество в единении…» и полюбоваться уникальными куклами, собранными двумя жительницами Ханты-Мансийска, работниками культуры и страстными коллекционерами: Зинаидой Моор и Мариной Проняевой.
Разнообразные экземпляры, представляющие разные страны и народности, можно увидеть в выставочном пространстве. Среди них особенно интересны парные куклы, демонстрирующие одновременно женский и мужской костюм.
Как куклы попадают в коллекции? Конечно, из путешествий! Самые интересные приобретены у уличных торговцев, на развалах! Народные умельцы мастерски передают и характеры персонажей, и самобытные костюмы.
Ждем вас в Окружном Доме народного творчества ежедневно с 9 до 17 часов по адресу: ул. Гагарина, 10. Вход свободный.
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