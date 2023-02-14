Высшая школа экономики ЮГУ, с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, в марте 2023 года проводит конкурс эссе
Высшая школа экономики Югорского государственного университета, с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, в марте 2023 года проводит конкурс эссе.
К участию в конкурсе приглашаются молодые люди (в возрасте до 35 лет), имеющие высшее образование, и студенты старших курсов программ бакалавриата и специалитета.
Открытый интеллектуально-творческий конкурс эссе по цифровой экономике «Точный расчет» будет посвящен темам государственного и муниципального управления, цифровой экономики, ESG-трансформации, декарбонизации экономики и другим тематикам.
Результаты конкурса могут быть зачтены при вступительных экзаменах для обучения по программам магистратуры (направления подготовки «Государственное и муниципальное управление» и «Экономика»).
Приложение здесь.
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