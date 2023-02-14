В Югре отметили день создания подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии
12 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и государственного контроля Росгвардии встретили свой профессиональный праздник. Праздничные и тематические мероприятия прошли в местах дислокации подразделений на территории автономного округа.
В задачи служб входит обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в области оборота оружия, частной охранной и детективной деятельности, контроль за деятельностью юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны, а также повышение антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса.
Сегодня, в административном здании Управления Росгвардии по ХМАО – Югре в торжественной обстановке начальник ведомства полковник полиции Евгений Симаков вручил наиболее отличившимся сотрудникам юбилейные медали и почетные грамоты.
Для представителей региональных и местных средств массовой информации на площадке регионального информационного центра «Югра» состоялась ежегодная пресс-конференция начальника Центра лицензионно-разрешительной работы полковника полиции Михаила Клепалова и врио начальника отдела государственного контроля старшего лейтенанта полиции Анатолия Голикова.
В прямом эфире офицеры Росгвардии ответили журналистам на ряд вопросов касательно изменений в Федеральный закон «Об оружии», добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, а также результатов служебной деятельности сотрудников ведомства.
«Федеральным законом от 29 декабря 2022 года №638-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводится предварительная проверка граждан, желающих приобрести оружие. Граждан будут проверять на «Наличие опасности нарушения прав и свобод граждан, угрозы государственной или общественной безопасности», – сообщил полковник полиции Михаил Клепалов.
В свою очередь, старший лейтенант Анатолий Голиков проинформировал участников об осуществлении государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в условиях введения в округе уровня базовой готовности.
«По итогам 2022 года инспекторы провели порядка 40 проверок, выявили более 200 нарушений требований безопасности. В отношении юридических лиц возбуждено 22 административных производства.
В основном, нарушения выражены в отсутствии, либо в несоответствии по своим характеристикам установленным требованиям инженерно-технических средств охраны (ограждений, системы видеонаблюдения, системы охранной сигнализации). В качестве мер реагирования было выдано более 20 предписаний», – отметил офицер.
В завершение пресс-конференции сотрудники Росгвардии поблагодарили журналистов за помощь в информировании населения по вопросам оборота гражданского оружия и обеспечения безопасности в регионе.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре