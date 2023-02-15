В 2022 году Почта России доставила жителям ХМАО более 88 тонн отправлений с помощью авиации
Почта использует воздушные суда для доставки отправлений жителям 80 труднодоступных территорий Югры. В 2022 году жители этих населённых пунктов с помощью авиадоставки получили более 88 тонн почты, в том числе около 30 тонн чартеры доставили в наиболее удалённые посёлки Берёзово и Андра.
В ХМАО в труднодоступных населённых пунктах, удалённых от районных центров и практически при полном отсутствии дорожной инфраструктуры, проживает около 70 000 человек. Они могут получать почту только с помощью авиадоставки — вертолётов регулярного авиасообщения и чартеров. В округе почтовые отправления доставляют по 80 авиамаршрутам. Самые отдаленные из них с круглогодичным авиасообщением – Хулимсунт, Приполярный и Саранпауль.
«Авиадоставка является для многих территорий округа единственной возможностью почтового обмена. Поэтому наша логистика тесно связана с региональной авиацией. Кроме авиарейсов регулярного сообщения, которых в прошлом году было 247, Почта России дополнительно заказала 17 чартерных с многотонной загрузкой, чтобы вовремя доставить все отправления адресатам по маршрутам Приобье – Берёзово и Приобье - Андра», — отметил директор Управления федеральной почтовой связи Ханты-Мансийского автономного округа Василий Денисов.
УФПС Ханты-Мансийского АО-Югра