В окружном центре несколько лет успешно функционирует медицинский пансионат
Главный врач Елена Кутефа посетила пансионат для иногородних пациентов. Встретилась с проживающими, поинтересовалась, все ли их устраивает, услышала мнения пациентов о лечении в клинической больнице Ханты-Мансийска. Кроме того, Елена Ивановна обсудила насущные вопросы с коллективом подразделения.
Для руководителя медицинского учреждения важно все без исключения: как живут и что думают пациенты? А еще - хватает ли мощности у стиральных машин, надо ли заменить плитку в комнате отдыха, как увеличить освещение в номерах и много чего. Хозяйственные, организационные, лечебные и даже психологические вопросы - на контроле у главного врача.
Пансионат для иногородних пациентов рассчитан на 225 человек. Его двери впервые открылись в 2009 году. С тех пор здесь ежегодно останавливаются около 12 тысяч человек на период лечения. Это жители не только районов и городов округа, но и регионов страны. С каждым годом их количество растет.
Ежегодный плановый административный обход руководителя медицинского учреждения позволяет устранить все недочеты в работе, оперативно отреагировать на предложения пациентов, создать лучшие условия для комфортного проживания и лечения.
https://dzhmao.ru/ или официальный профиль в социальных сетях:
VK https://vk.com/dzhmao
Телеграм https://t.me/dzhmao
OK https://ok.ru/group/55281409327214