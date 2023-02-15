ОСФР по ХМАО – Югре открыло второй Центр общения старшего поколения в регионе

Почта использует воздушные суда для доставки отправлений жителям 80 труднодоступных территорий Югры. В 2022 году жители этих населённых пунктов с помощью авиадоставки получили более 88 тонн почты, в том числе около 30 тонн чартеры доставили в наиболее удалённые посёлки Берёзово и Андра.

