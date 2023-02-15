ОСФР по ХМАО – Югре открыло второй Центр общения старшего поколения в регионе
10 февраля на площадке клиентской службы Березовского района ОСФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре состоялось открытие Центра общения старшего поколения по адресу ул. Ленина, д. 8. Это уже второй Центр в округе – первый открылся на прошлой неделе в Белоярском.
Открытие Центра прошло в дружелюбной непринужденной атмосфере за дружеским чаепитием. С приветственным словом выступила руководитель клиентской службы Наталья Буткова.
«Центр общения старшего поколения – это своеобразный мостик дружбы с гражданами разных возрастов, с органами местного самоуправления, общественными организациями, оценка интересов и досуга населения, обеспечение преемственности культурного наследия от старшего поколения к молодым», — отметила она.
Для посетителей Центра общения старшего поколения Березовского района будут проводиться тематические беседы и лекции, а также художественные выставки и встречи с интересными людьми. Также будут доступны пешие прогулки на свежем воздухе «Скандинавская ходьба», акции книгодарения и многое другое. Сейчас в Центре готовятся к праздничным мероприятиям к Дню защитника Отечества – «Защитим мы Русь родную», и «Её величество – Женщина», приуроченное к 8 марта. Специалисты ОСФР по ХМАО - Югре будут обеспечивать обратную связь с посетителями и корректировать программы мероприятий в зависимости от потребностей гостей.
Центр будет открыт для посетителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 – 14:00.
ГУ-Отделения Социального фонда РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре