Почта России стала логистическим партнером Ozon
Продавцам Ozon, которые самостоятельно доставляют заказы покупателям, больше не нужно заключать отдельный договор с Почтой России. Подключить услуги компании теперь можно по оферте платформы, а вся информация о перемещении посылок будет автоматически появляться в личном кабинете маркетплейса.
Условия почтовых тарифов «Посылка онлайн» и «Курьер онлайн» для продавцов Ozon будут выгоднее, чем при индивидуальном подключении. Дополнительно они могут воспользоваться сервисом «Лёгкий возврат», чтобы забирать все невыкупленные товары в ближайшем отделении. Передать посылки в доставку можно в почтовых отделениях, в 25 000 из которых работают ускоренные пункты приема.
Почта России – надёжный логистический оператор для интернет-магазинов и продавцов маркетплейсов. Корпоративным клиентам компании доступно множество дополнительных опций, таких как курьерский сбор, наложенный платеж или хранение и обработка заказов на собственных фулфилмент-центрах компании. Также Почта доставляет товары продавцов до складов всех популярных маркетплейсов в 75 городах России и может стать «единым окном» для тех, кто одновременно работает на разных площадках.
Ozon — ведущий мультикатегорийный маркетплейс и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено более 150 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса.
УФПС Ханты-Мансийского АО-Югра