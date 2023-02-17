Школьники Ханты-Мансийска учились защищать свои аккаунты и пароли
Как правильно вести себя в интернете, защититься от злоумышленников, сохранить свои пароли, финансы и доступ к персональной информации – эти и другие вопросы обсудили сегодня 7-классники Ханты-Мансийска.
Сотрудники Депинформтехнологий Югры и компании «Ростелеком» провели в 4-й школе интерактивную лекцию, приуроченную к Международному дню безопасного интернета. Праздник ежегодно отмечается во второй вторник февраля.
Тема кибергигиены сейчас актуальна для детей и взрослых. Так, по последним данным, только за прошлый год югорчане потеряли около 800 млн. рублей в результате IT-преступлений. Треть из них – это сделки на торговых площадках Авито, ВКонтакте, Юла, 26% – звонки от мнимых сотрудников банка, правоохранительных или госорганов, 17% – в сфере микрокредитования, 8% – взлом страниц соцсетей с просьбой о финансовой помощи.
По словам заместителя директора – начальника Управления развития информационного общества Депинформтехнологий Югры Галины Михайловой, в округе постоянно проводятся мероприятия, посвящённые кибербезопасности не только для взрослых, но и для детей, которые уже со школы являются полноценными пользователями интернета.
«Мероприятия по повышению цифровой грамотности юных югорчан проводятся с участием департамента регулярно. Буквально через месяц состоится очередной «Урок цифры». Такие занятия помогают детям ориентироваться в мире новых современных профессий, связанных с технологиями и программированием. Ребята каждый раз узнают что-то новое и закрепляют те знания, которые они получили на школьном уроке информатики и зачастую применяют их в жизни», – отметила Галина Михайлова.
Школьники очень активно делились случами киберпреступлений, с которыми столкнулись сами или их близкие: многие из уже знакомы с вирусными атаками, потерей паролей и данных в компьютерных играх. На встрече они смогли узнать главные правила безопасного поведения в сети: о паролях, фишинговых ресурсах, безопасных браузерах, современных антивирусах, а также мошенничестве в соцсетях. Сегодня есть порядка 80-ти видов преступных схем. И этот список постоянно обновляется.
Директор по развитию Ханты-Мансийского филиала компании «Ростелеком» Александр Зыков отметил: «Кибербезопасность – один из ключевых приоритетов современного общества. Наша компания является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде. Мы считаем важным уделять большое внимание повышению киберграмотности и информационной безопасности в сети у взрослых и детей, а также донести до ребят базовые правила безопасного поведения в виртуальном мире. Они помогут школьникам не стать жертвами мошенников и узнать, куда обращаться за помощью в случае кибербуллинга. Совместно с департаментами информационных технологий и образования Югры мы принимаем участие в развитии цифрового образования юных югорчан».
После урока учащиеся прошли онлайн-опрос, чтобы проверить уровень своей киберграмотности. С небольшой контрольной работой школьники справились на «хорошо» и «отлично». После викторины у ребят была возможность задать вопросы экспертам. Школьников интересовало как составить надёжные пароли, чем опасен Wi-Fi и как распознать кибермошенников. Александр Зыков ответил на вопросы и напомнил, что еще больше информации о кибербезопасности можно получить, посмотрев бесплатную серию коротких фильмов на видеосервисе Wink.
В финале мероприятия представители компании вручили школьной библиотеке книги, созданную её специалистами – «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир». В издании рассказано, как построить собственную цифровую крепость, защитить персональные данные, правильно придумывать, менять и хранить пароли. Кроме того, есть информация о том, как избежать зависимости от соцсетей и советы по борьбе с кибербуллингом.
По мнению директора школы №4 Ханты-Мансийска Василия Репского, занятия по кибербезопасности становятся частью современного образовательного процесса, – «когда материал о правилах кибергигиены дается на основе реальных кейсов, они лучше воспринимают теорию. Благодаря книге «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир», наши педагоги смогут самостоятельно проводить тематические уроки для ребят».
Электронную версию книги распространят в ряде других образовательных учреждениях Югры.
Источник: Депинформтехнологий Югры