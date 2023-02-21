На кинофестиваль «Дух огня» продолжается аккредитация СМИ
До 1 марта включительно СМИ, блогеры и медиаволонтёры могут аккредитоваться на кинофестиваль «Дух огня».
Аккредитация предоставит возможность сотрудникам медиа: бесплатно проходить в места проведения публичных мероприятий, получать информацию для СМИ и пресс-релизы, посещать все акции фестиваля, кроме тех, где необходимо отдельное приглашение или регистрация, снимать фото и видео на территории мероприятия, бесплатно пользоваться услугами пресс-центра кинофестиваля.
Заявку можно подать на платформе.
РИЦ "Югра"