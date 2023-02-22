Борис Хохряков поздравил с Днем оленевода
Председатель Думы Югры Борис Хохряков поздравил жителей Берёзовского района с Днем оленевода и проведением очередной 74-ой Олимпиады оленеводов.
Мероприятия состоятся 25 февраля и рассчитаны на поддержку традиционного образа жизни оленеводов, сохранения самобытной культуры и традиций северных народов.
«Коренные малочисленные народы Севера, издавна живущие на территории Югры, несмотря на постоянно меняющиеся реалии внешнего мира, свято чтут традиции своих предков, хранят культуру, частью которой является профессиональный праздник оленеводов и оленеводческая Олимпиада.
В феврале 2023 года это яркое, зрелищное состязание вновь соберет на Берёзовской земле множество людей – оленеводов, готовых показать свое мастерство и молодецкую удаль в гонках на оленьих упряжках, азартных болельщиков, гостей. Уверен, что каждый, кто окунется в атмосферу самобытного спортивного праздника, почувствует радость сплочения и тепло сердец близких по духу людей», – отметил Борис Хохряков.
Спикер окружной Думы пожелал гостям праздника отличного настроения, крепкого здоровья, позитивных эмоций, а всем оленеводам, участвующим в соревнованиях, успехов и легких, динамичных стартов.
Стоит отметить, что село Саранпауль Берёзовского района – одно из немногих населенных пунктов округа, сохранивших оленеводство. Какие бы перемены ни происходили в экономике, оленеводство остается одним из основных видов хозяйственной деятельности человека на Севере. Как говорят сами оленеводы – это не просто профессия, это образ жизни, полный любви к своей земле и традициям.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры