Представители Росгвардии в Югре ко Дню защитника Отечества передали собственноручно отшитую одежду землякам-военнослужащим в зону СВО
В преддверии Дня защитника Отечества представители Управления Росгвардии по ХМАО – Югре передали собственноручно сшитую одежду землякам-военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции по защите мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
В свободное от службы время в составе волонтерского движения «Шьем для наших» неравнодушные жительницы Ханты-Мансийска и ветераны Росгвардии на собственные средства закупили материалы для толстовок, снудов и балаклав, а также пряжу для вязания носков. Сейчас ассортимент отшиваемых изделий расширился. Мастерицы шьют нательное бельё, головные уборы и верхнюю одежду – маскировочные костюмы, плащ-палатки, ветро- и влагозащитные куртки. Почти за полгода волонтёры сшили около тысячи экземпляров.
Чтобы одежда была более функциональной, в качестве эксперта мастерицы пригласили сотрудника ОМОН «Стерх», который подсказал им, как сделать вещи более удобными для использования.
«Хотелось всех ребят из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, выполняющих задачи СВО, согреть своим теплом. В нашей волонтёрской группе более 80 человек – это те, кто шьёт, кроит, вяжет. Специального образования никто не имеет. Есть несколько опытных мастериц, которые раскраивают ткань», – рассказала один из соорганизаторов волонтерского движения «Шьём для наших» в Ханты-Мансийске, работник Росгвардии Екатерина Парсаева.
Вместе с передаваемой ребятам одеждой волонтёры делают небольшие сюрпризы: в карман могут положить конфету, теплое послание или мягкую игрушку, сделанную детскими руками. «Представители нашего ведомства проявляют по-настоящему материнскую и отцовскую заботу о ребятах, выполняющих задачи специальной военной операции. К действующим росгвардейцам-волонтерам присоединились и ветераны нашей службы. Уверен, что такая одежда поднимет дух и согреет наших югорчан», – отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Евгений Симаков.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре