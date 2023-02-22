Владимир Путин: «Важно повысить общественную значимость учительского труда»

В рамках ведомственной акции «Неделя мужества», стартовавшей в преддверии Дня защитника Отечества, специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с работниками регионального Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики организовали трансляцию им