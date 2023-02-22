Владимир Путин: «Важно повысить общественную значимость учительского труда»
Учителя и преподаватели участвуют в строительстве будущего страны. Об этом заявил Президент Российской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Он напомнил, что 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника.
«Важно повысить общественную значимость учительского труда, чтобы родители больше говорили своим детям о благодарности к учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям. Давайте помнить об этом всегда», – подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства выразил признательность педагогам, деятелям культуры и волонтерам, которые работают в приграничных территориях и новых регионах России.
«Благодарю учителей, которые искренне заботятся о молодых поколениях России, особенно тех преподавателей, кто работает в сложнейших, по сути прифронтовых, условиях», – сказал Владимир Путин.
В Год педагога и наставника реализуются масштабные проекты, при этом работа по повышению престижа профессии находится на особом контроле.
Уже в прошлом году реализовано несколько важных инициатив. С 1 сентября 2022 года сокращено количество отчетных документов, которые требуется заполнять учителю. Из законодательства в сфере образования исключено понятие «образовательная услуга». Уже заметны результаты: снижается бюрократическая нагрузка на педагогов, происходит оптимизация рабочего времени – учителя могут посвятить его саморазвитию или работе с детьми.
В этом году Президентом России принято решение об увеличении количества премий лучшим учителям страны за достижения в педагогической деятельности. Их число возросло до 1250, а сумма премии составляет 200 тыс. рублей.
Социальная поддержка педагогических работников в Год педагога и наставника получила максимальный охват во всех регионах страны. Так, в десяти субъектах Федерации уже приняты решения об учреждении новых региональных профессиональных званий и наград. Кроме того, прорабатывается вопрос повышения размера денежных поощрений победителям региональных профессиональных конкурсов, размера грантов и иных выплат.
Большое внимание уделяется поддержке профессионального развития педагогов. На базе Академии Минпросвещения России в 2022 году свое профессиональное мастерство повысили более 175 тыс. педагогов и управленцев. В 85 регионах внедрена система наставничества педагогов.
«Год, объявленный Годом педагога и наставника, еще раз подчеркивает значимость профессии учителя. Сегодня мы готовим вместе с Государственной Думой закон о защите учителя. В прошлом году был принят закон об отказе в работе педагога от понятия «образовательная услуга». Это никакая не услуга. Сегодня важно повышать статус, престиж профессии педагога. В прошлом году был принят закон о снижении бюрократической отчетности, нагрузки на учителя. Мы сегодня контролируем, чтобы он выполнялся во всех школах нашей страны», – сказал Сергей Кравцов.
Источник: Депобразования и науки Югры