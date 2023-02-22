Информационная кампания Росгвардии ко Дню защитника Отечества проходит в Югре
В рамках ведомственной акции «Неделя мужества», стартовавшей в преддверии Дня защитника Отечества, специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре во взаимодействии с работниками регионального Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики организовали трансляцию имиджевых роликов в муниципальных образованиях автономного округа.
Видеоролики повествуют о переписке сотрудника Росгвардии, находящегося в зоне проведения специальной военной операции, с сыном, преемственности поколений, а также о выполняемых ведомством служебно-боевых задачах по обеспечению правопорядка, осуществлению функций государственного контроля, участии в борьбе с терроризмом и экстремизмом.
Материалы призваны воздействовать на максимально широкую аудиторию и направлены на формирование положительного имиджа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Трансляция социальной рекламы состоится в эфирах телеканалов, на страницах официальных сообществ в социальных сетях и LED-экранах населенных пунктов.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре