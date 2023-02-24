Югорский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в скиатлоне
Сергей Устюгов занял второе место в скиатлоне. Сегодня в Малиновке состоялась вторая гонка на всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты».
Суть скиатлона в том, что спортсмены первую половину дистанции идут классикой, а вторую коньком. Всего же протяжность трассы составляет 30 километров.
На коньковой части Александр Большунов улетел в отрыв, и поддержать его темп группа преследования не смогла. Сергей Устюгов трижды пытался оторваться от спортсменов, которые шли за Большуновым, но югорчанина догоняли. Так они дошли до финишной прямой. Сергей ушел в отрыв и завоевал серебро.
Источник: Югра ТВ