Югорский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в скиатлоне

В День защитника Отечества Губернатор Югры Наталья Комарова вместе с военным комиссаром Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Романом Вуколовым и представителем движения «ЮНАРМИЯ» Сабиной Назаровой обратилась к жителям региона.

Губернатор Югры Наталья Комарова: