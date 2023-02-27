Мастер – класс для сотрудников реабилитационного центра
Для сотрудников Няганского реабилитационного центра «Гармония» сотрудники БУ «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» провели мастер – класс по оказанию первой медицинской помощи.
Лекцию провели фельдшеры скорой медицинской помощи Степан Мякота и Оксана Волосникова. На мероприятии были перечислены различные случаи, когда оказывается первая медицинская помощь, а также продемонстрированы практические навыки сердечно – легочной реанимации на манекене – тренажере, а также как оказывать помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути.
Сотрудники не только прослушали теоретический курс, но и закрепили свои знания на практике. Отработали сердечно – легочную реанимацию, вспомнили навыки остановки кровотечения, наложение жгута и шин.
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