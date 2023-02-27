Стала известна программа церемонии открытия «Духа огня»
3 марта югорчан приглашают на церемонию открытия международного кинофестиваля «Дух огня», которая состоится 19:00 в Большом зале КТЦ «ЮграКлассик». Ведущими церемонии будут заслуженная артистка России Юлия Пересильд и актер Богдан Кияшко.
Традиционно в 18:00 перед церемонией по Красной дорожке пройдут звёзды российского кинематографа: Павел Лунгин, Анна Михалкова, Сергей Гармаш, Алексей Мизгирев, Елена Панова, Антон Мегирдичев, Мариэтта Цигаль-Полищук, Анна Снаткина, Виктор Васильев, Лянка Грыу, Ксения Суркова, Елена Николаева, Павел Баршак, а также другие участники российского и международного конкурсов, внеконкурсных показов и деловой программы.
Также во время мероприятия президент «Духа огня», всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица расскажет о том, каким будет фестиваль в этом году и какие сюрпризы ждут участников и зрителей.
На церемонии открытия победители специального конкурса плакатов и открытого конкурса микрофильмов «Коренные народы мира» во время церемонии получат первые призы.
Ярким финалом вечера станет концерт в исполнении симфонического оркестра и Концертного оркестра Югры под управлением дирижера Ксении Жарко и уникальной российской пианистки, единственной в мире обладательницы титула Young Yamaha Artist Евы Геворгян. В программе прозвучат шедевры классической музыки.
Напомним, что «Дух огня» пройдет с 3 по 6 марта. Конкурс по традиции будет включать международное и российское направление, а также короткий метр. Попасть на показы можно бесплатно, а вот на концертные мероприятия и церемонию открытия билеты онлайн можно приобрести по ссылке.
РИЦ "Югра"