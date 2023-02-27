Новая тематическая неделя стартует в Югре
С 27 февраля по 5 марта медицинские работники проведут мероприятия, посвященные профилактике употребления наркотических средств.
Все психоактивные вещества при употреблении приводят к зависимости – это одна из самых серьезных проблем современного общества. Психоактивные вещества влияют на процессы работы головного мозга, вносят изменения и приводят к развитию зависимости.
«Основной причиной зависимости от психоактивных веществ является желание испытать повторное состояние эйфории, что в дальнейшем приводит к гонке за острыми ощущениями. Сначала формируется психологическая тяга, а затем – физическая зависимость. Довольно быстро наступает состояние, когда наркотическое средство принимается не ради удовольствия, а для поддержания нормального функционирования организма», - отмечает главный внештатный специалист психиатр Депздрава Югры Яна Качальская.
По словам Яны Владиславовны, существует ряд основных причин, по которым люди начинают принимать наркотические вещества: уход от реальности, за компанию, жажда острых ощущений, чтобы понять близкого человека.
Впоследствии зависимый человек лишается большинства своих социальных контактов. Из-за нарушения эмоционально-личностной сферы он становится неинтересен бывшим друзьям, а основной предмет собственных интересов – поиск и употребление очередной дозы. Поиск денег для покупки наркотических средств толкает на преступления, тем самым зависимые люди попадают в криминальные слои общества.
Гибель от употребления запрещенных препаратов наступает довольно быстро. Все психоактивные вещества – яды, из-за гибели клеток мозга нарушается мышление, снижается интеллект и память. Из-за постоянной стимуляции систем организма истощается сердечная мышца, гибнут клетки печени, значительно снижается иммунитет. Кроме того, из-за пользования общими шприцами и частого отсутствия половой гигиены нередко зависимые люди заражаются друг от друга гепатитом В и С, сифилисом и ВИЧ-инфекцией.
«Наивно надеяться на то, что отказаться от употребления психоактивных веществ можно легко и быстро. Использование средств медицины позволяет помочь тем, у кого есть установка на излечение, и, главное, чтобы такая установка появилась, а далее ее надо укреплять», - поясняет врач-психиатр Яна Качальская.
БУ "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"