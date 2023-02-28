Окружной Дом народного творчества приглашает на уютный концерт, посвященный Международному женскому дню

1 марта в Ханты-Мансийском автономном округе стартует первый в 2023 году конкурс на грант губернатора для социально ориентированных НКО. Заявочная кампания продлится до 31 марта на сайте грантгубернатора.рф. Оператором конкурса выступает центр гражданских и социальных инициатив Югры.