Окружной Дом народного творчества приглашает на уютный концерт, посвященный Международному женскому дню
5 марта в 12 часов студия эстрадного танца «Колибри» подарит гостям Окружного Дома народного творчества уютный концерт «Тебе».
Легкость, грация и красота соединились в праздничной программе, подготовленной юными танцорами под руководством педагога Екатерины Тундыковой.
Разнообразные номера, наполненные нежностью и любовью, будут посвящены представительницам прекрасного пола всех возрастов!
Концерт «Колибри» — это прекрасный повод собраться всей семьей, окунуться в атмосферу праздника и творчества.
Вход свободный!
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