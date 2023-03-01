Хранитель жемчужного слова предков
Так называлась литературная гостиная, посвящённая творчеству первого профессионального поэта народа ханты – Микуля Шульгина. Мероприятие состоялось 27 февраля в музее «Торум Маа».
Ведущая, сотрудник Мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова Майя Макарова, открывая творческий вечер, отметила:
– Сегодняшний герой нашей встречи – хантыйский поэт Микуль Шульгин – относится к тем людям, которые непросто прекрасно владели родным языком, в их поэтических строчках каждое слово расцветает новыми яркими красками, открывая богатство хантыйского языка. Они поистине являются хранителями народного слова.
1 февраля был день рождения хантыйского поэта Микуля Шульгина (1.02.1940 – 22.06.2007 гг.), который считается первым профессиональным поэтом народа ханты.
Ведущая начала читать одно из самых известных стихотворений Микуля Шульгина «Родной язык», который затем продолжила Фаина Иштимирова:
Будто олени бегут
По мхам тайги вековой,
Будто бы рыбы плывут
В струях Оби ледяной.
О, мой родной язык,
Как ты мне дорог и мил!
Через тебя я постиг
Этот огромный мир!
Ладен, звучен, пригож -
Я жить без тебя не могу,
Острей, чем охотничий нож,
Ярче костра на снегу.
Огромен, словно тайга,
Глубок, как могучая Обь,
...Предскажешь, когда пурга.
Подскажешь, где гиблая топь.
Для друга, для милой моей,
Для тех, кто к добру не глух,
Журчишь ты, словно ручей,
Нежно лаская слух.
Но если объявится враг,
Не кончится дело добром:
Огнём разрывая мрак,
Ты прогремишь, как гром!
И этот могучий зык
Услышит седой Урал,
О, родной мой язык,
Ты моей песнею стал!
Далее ведущая вечера рассказала о том, где родился, вырос, учился будущий зачинатель хантыйской поэзии, кто оказал на него влияние:
– Если говорить о становлении хантыйского поэта, то свои первые стихи он начал писать ещё в школе. А уже в 1958 году, поступив в Ленинградский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, он оказался в окружении начинающих северных писателей: Владимир Санги, Юрий Рытхэу, Юван Шесталов, Вячеслав Лебедев и др.
Город, овеянный славой, встреча с писателями, общение с талантливыми сверстниками – всё это стало для Микуля Шульгина источником для поэтического вдохновения:
Здесь, у Невы, у серых парапетов,
Где яхты несут паруса,
Впервые в жизни я встретил поэтов,
Услышал я их голоса.
И в сердце ответно струна зазвенела,
И стало ему горячо,
Душа моя робко запела,
Словно забил родничок.
Первое стихотворение «Радио» в авторском переводе на русский язык было опубликовано в 1959 году в окружной газете «Ленинская правда» (ныне «Новости Югры»).
В 1961 году Микуль стал участником первой конференции писателей народов Севера и запомнился участникам, как талантливый поэт, тонкий лирик.
Сегодня об отце своими воспоминаниями поделилась его дочь Наталья Величко, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Института развития образования: «В быту папа был хозяйственным, очень любил готовить. Он запомнился мне внимательным и заботливым отцом, отводил в детский сад, читал мне книжки. До конца жизни мы были с ним близки, я часто ездила навещать его в село Горки, где он жил в последние годы. Уже после того, как его не стало, а это случилось в 2007 году, я продолжила пропагандировать творчества отца – проводила литературные встречи, а в 2010 году, к его юбилею, мы с Евдокией Андреевной Нёмысовой собрали его произведения и издали книгу «Мави Ас» («Медовая Обь»). Сегодня уже назрела необходимость оцифровать данное издание».
Затем Н.И. Величко представила презентацию фотографий хантыйского поэта в окружении родных, близких и друзей.
Отрадно, что сегодня на литературном вечере присутствовали юные почитатели его творчества – участники детского творческого коллектива «Моньщ хот» («Сказочный дом») (худ. рук. Л.А. Алясова) из деревни Шапши Ханты-Мансийского района. Приятно было услышать из их уст стихи Микуля Шульгина на хантыйском и русском языках.
Исследователи творчества Микуля Шульгина отмечают, что лучше всего ему удавались стихи о родном крае, красоте природы, поэтому один из литературных критиков назвал Микуля Шульгина хантыйским Николаем Рубцовым (русский поэт-лирик).
Ведущая литературной гостиной Майя Макарова отметила, что Микуль Шульгин занимался и переводческой деятельностью. Он перевёл «Сказку о рыбаке и рыбке» Александра Пушкина, «Конёк-Горбунок» Петра Ершова и др.
Продолжая тему о переводческой деятельности хантыйского поэта, литературовед Александр Семёнов отметил: «Микуль Шульгин был прекрасным переводчиком, поскольку одинаково хорошо владел как родным хантыйским, так и русским языками, чувствовал слово, а это очень важно для писателя».
Молодой литературовед Виктория Сязи отметила, что у Микуля Шульгина в поэзии сложился свой особый узнаваемый стиль, в своём творчестве он опирался как на традиции хантыйского фольклора, так и на русскую традицию стихосложения.
Евдокия Нёмысова на вечере рассказала, что произведения первого хантыйского поэта Микуля Шульгина включены во все хрестоматии по северной литературе. Сегодня она работает над написанием учебников по хантыйской литературе и, по её словам, уже в 1 классе дети знакомятся с его небольшими стихами, сказкой «Мышонок» («Ай войлэнгки»).
«Многие стихи Микуля Шульгина, благодаря композиторам, стали песнями», – сказала Е. Нёмысова и исполнила песню «Вуща, вуща, ма рот мирем», а затем уже с солистками «Ёмвош ёх» («Люди Ханты-Мансийска») исполнила «Акем ар» («Песня дядюшки»).
Кроме этого, фольклорный коллектив «Ёмвош ёх» исполнил песню «Ангкием» («Мамочка»).
Также гости сегодняшней встречи услышали в исполнении Дмитрия Решетникова песню на стихи Микуля Шульгина, посвящённую отцу поэта, фронтовику Ивану Филипповичу Шульгину.
По словам Майи Макаровой, литературная гостиная состоялась по просьбе литературного критика Михаила Рябия. Сегодня в онлайн-режиме он вышел на связь:
– Рождению поэзии Микуля Шульгина во многом способствовало знание им национальных легенд, сказок, загадок, героических песен – всё это обеспечило его поэзии образность. Надо сказать, что влияние русской литературной классики тоже положительно сказалось на творчестве хантыйского поэта, в его поэзии появилась блистательная рифма, мелодичность, образность.
Микуль Шульгин – первый поэт народа ханты, именно он сделал первый гигантский шаг в становлении хантыйской поэзии. Отрадно, что сегодня у его творчества есть юные почитатели, надеюсь, что этот интерес у молодого поколения из года в год будет только крепнуть.
В завершение литературной гостиной ведущая Майя Макарова процитировала хантыйского писателя Еремея Айпина: «Щедрость Микуля Шульгина проявлялась во всём, к чему он имел отношение, и в творчестве, и в широте души, и в помощи и поддержке начинающих литераторов. И хотя с каждым днём всё меньше остаётся людей, которые лично знали Микуля Шульгина, ряды поклонников его творчества неизменно пополняются. Его поэтический язык по-прежнему острей, чем охотничий нож, ярче костра на снегу... После земной жизни истинный поэт начинает жить в памяти народной, поэзия Микуля Шульгина – лучшая память о нём».
Людмила Гурьева