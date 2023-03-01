В окружной столице пройдет конференция анестезиологов-реаниматологов
«Школа Федерации анестезиологов и реаниматологов (ФАР) в ХМАО-Югре» состоится 3 и 4 марта на площадке Шахматной академии в городе Ханты-Мансийске.
Более 140 участников со всей страны - анестезиологи-реаниматологи, организаторы здравоохранения, трансфузиологи, специалисты скорой медицинской помощи, в течение двух дней будут рассматривать актуальные вопросы и современные подходы в области анестезиологии и реаниматологии, делиться опытом.
В конференции примут участие ведущие эксперты Российской Федерации, такие как: Константин Михайлович Лебединский, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии им. В.Л. Ваневского ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова МЗ РФ, президент Общероссийской общественной организации «Федерация анестезиологов и реаниматологов», Алексей Валерианович Щеголев, д.м.н., профессор, начальник кафедры (клиники) военной анестезиологии и реаниматологии ФГБВОУ ВО ВМедА им. С.М. Кирова МО РФ, главный анестезиолог-реаниматолог МО РФ, главный специалист по анестезиологии и реаниматологии Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ, член Президиума правления ФАР.
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