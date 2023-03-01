Инструкция по работе на портале "Работа в России"
С 2023 года все услуги в области занятости переведены в электронный вид. Получить их можно дистанционно на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» ( trudvsem.ru )
Для получения услуг нужно зарегистрироваться на портале. Хоть регистрация проста, а услуга по содействию в поиске необходимой работы оказывается дистанционно с прошлого года, но до сих пор иногда у людей возникают вопросы «куда нажимать?».
Прилагаем подробную инструкцию по регистрации на портале, в которой также описано, как создать резюме и подать необходимое заявление.
В конце инструкции указаны телефоны специалистов для консультации по вопросам регистрации на портале «Работа в России».
А кому удобнее – можно посмотреть и видеоинструкции. Инструкция прилагается.
https://www.youtube.com/watch?v=n3EVUZ16wnM
https://www.youtube.com/watch?v=huKSxw5umnM
КУ «Ханты-Мансийский центр занятости населения»