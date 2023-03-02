Школа мастеров открывает свои двери
Друзья! Мы приглашаем Вас освоить навыки игры на традиционных музыкальных инструментах обских угров!
С 15 по 17 марта в Окружном Доме народного творчества состоится первый этап практического семинара по игре и изготовлению музыкальных инструментов обско-угорских народов.
Мероприятие будет полезно участникам фольклорных коллективов, представителям национально-культурных общественных объединений, преподавателям учреждений дополнительного образования и тем, кто интересуется традиционной культурой коренных малочисленных народов Севера.
17 марта в 11 часов в официальной группе ВКонтакте учреждения состоится открытое занятие в формате онлайн.
Тема занятия: «Разучивание и освоение новой мелодии из произведений обско-угорских музыкантов».
Трехдневный семинар будет вести наш эксперт – Алексей Рещиков, руководитель Окружной школы мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.
Участие в семинаре – бесплатное.
Подробную информацию о мероприятии можно узнать по телефону 8 (3467) 32-15-62 – отдел национальных культур.
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