Николай Ташланов принял участие в обсуждении мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в регионе
Депутат-единоросс Думы Югры, региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Николай Ташланов принял участие в заседании санитарно-эпидемиологической комиссии при Правительстве Югры, состоявшейся в формате видеоконференции.
Основные темы мероприятия – вакцинация югорчан, подлежащих призыву на военную службу, согласно Национального календаря профилактических прививок, а также реализация противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний в регионе.
«Сейчас наблюдается незначительный подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Это уже седьмая волна пандемии. И хотя COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ и есть умеренная надежда на то, что заболеваемость сократится весной, расслабляться еще рано.
Каждый эпидподъем обусловлен сменой доминирующего геноварианта вируса. Насколько опасен нынешний коронавирус, трудно ответить однозначно.
С одной стороны, заболевание, вызванное преобладающим «омикроном», практически не отличается от других респираторных инфекций, с другой, по-прежнему может оставлять за собой неприятный шлейф в виде различных постковидных состояний. Это ряд симптомов, которые могут длиться неделями и месяцами, проявляться со стороны самых разных органов и систем, временно улучшаться и вновь возвращаться. Это достаточно серьезная клиническая проблема, связанная с вопросом качества жизни.
Еще одной особенностью нынешнего эпидсезона является то, что нередко фиксируются случаи двойного заражения гриппом и ковидом, что может представлять серьезную угрозу для некоторых пациентов.
Поэтому каждому из нас необходимо помнить о мерах предосторожности, которые применялись во время пандемии COVID-19. Самые важные из них – это прививка, своевременный визит к врачу и никакого самолечения. А также частое мытье рук с мылом, промывка или обработка носа специальными гелями, дезактивирующими вирусы, обработка антисептиком поверхности гаджетов и рук.
В общественных местах – транспорте, магазине, во время мероприятий с большим скоплением людей лучше надевать маску и соблюдать дистанцию не менее полутора метров», – прокомментировал Николай Ташланов.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры