«Единая Россия» дала старт предварительному голосованию в Югре
Решение было принято на заседании Президиума регионального политсовета Партии.
«В этом году мы проводим эту процедуру уже в восьмой раз. Предварительное голосование – действенный, эффективный механизм, который позволяет определить наиболее достойных кандидатов от «Единой России», – отметил Секретарь Ханты-Мансийского регионального отделения Партии, Председатель окружного парламента Борис Хохряков.
В 2023 году в автономном округе пройдёт 125 выборных кампаний. Югорчанам предстоит избрать глав 53 городских округов, городских и сельских поселений и 707 депутатов Советов депутатов.
«Предварительное голосование состоится в Белоярском, Берёзовском, Кондинском, Нефтеюганском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах. Помимо этого, состоятся довыборы в Думу города Сургута», – подчеркнул Борис Хохряков.
Отметим, практически во всех муниципалитетах процедура пройдёт в электронном формате – по четвёртой модели. Это значит, персональный состав выборщиков будет сформирован организационным комитетом из числа избирателей. Тем временем в Сургуте – по первой модели, где избирателем может стать любой житель в пределах избирательного участка.
«Что касается выборов Губернатора Тюменской области, то в этом случае мы будем работать в тесной связке с коллегами из Тюменского регионального избирательного штаба «Единой России» и Регионального отделения Партии», – рассказал парламентарий.
По словам Бориса Хохрякова, электронное голосование позволит обеспечить открытость, эффективность и безопасность проведения процедуры: «Наша задача – выбрать лучших из лучших, чтобы «Единая Россия» была представлена сильными и достойными кандидатами, которые смогут оправдать доверие избирателей реальными делами».