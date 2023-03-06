В окружной Думе состоялся круглый стол по вопросам регионального брендирования товаров
Сегодня в окружном парламенте в режиме видео-конференц-связи под руководством председателя Комитета Думы автономного округа по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Александра Сальникова прошло заседание круглого стола.
Тема повестки – «О выявлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре традиционных товаров и обозначений, которыми такие товары могут маркироваться, и их регистрации в качестве наименований мест происхождения товаров или географических указаний».
В заседании приняли участие депутаты Думы автономного округа, директор Департамента экономического развития – заместитель Губернатора автономного округа Роман Генкель, сенаторы РФ Александр Новьюхов, Виктор Зобнев и Александр Гусаковский, директор автономного учреждения «Технопарк высоких технологий» Денис Скрыганов, представители федеральных и исполнительных органов власти автономного округа, производители традиционных товаров.
По словам Александра Сальникова, открывшего работу круглого стола, наименования мест происхождения товаров или географических указаний являются уникальными объектами интеллектуальной собственности. «Регистрация традиционных товаров, производимых в регионе, позволит в установленном законом порядке закрепить за производителями региона, обеспечивающими определенные качества продукции благодаря природным ресурсам Югре, права на данное наименование/обозначение», – подчеркнул он.
Правительством автономного округа уделяется внимание повышению узнаваемости продукции и доступности товаров и услуг, производимых в Югре. Этому способствует проведение ежегодной выставки-форума региональных товаропроизводителей, представляющей товары и услуги под брендом «Сделано в Югре!». Мероприятие содействует продвижению местной продукции на внутреннем и внешнем рынках, позволяет демонстрировать достижения и презентовать новые проекты, стимулировать товаропроизводителей к повышению качества, конкурентоспособности товаров.
В настоящее время обладателями товарного знака «Сделано в Югре!» являются более 350 субъектов предпринимательства автономного округа.
«В регионе создана прочная основа для активизации деятельности, направленной на маркировку региональных товаров, регистрации их в качестве наименований мест происхождения», – резюмировал Александр Сальников.
В продолжение заседания прозвучали доклады Романа Генкеля и Дениса Скрыганова, отметивших, что региональные бренды являются средством продвижения местной продукции, способствуют развитию экономики Югры.
Опытом Ивановской области в части прохождения процедуры регистрации региональных брендов поделился сенатор РФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области Александр Гусаковский. Кроме того, Федеральной службой по интеллектуальной собственности была представлена информация об основных этапах, механизмах прохождения процедуры регистрации региональных брендов, а также типичных ошибках и способах решения возникающих проблем.
По итогам круглого стола подготовлены рекомендации, которые будут направлены в Правительство автономного округа для дальнейшей работы.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа