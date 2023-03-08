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Полномочный представитель Президента России Владимир Якушев поздравил женщин Уральского федерального округа с Международным женским днём

08.03.2023

8 марта - Международный женский деньВ поздравлении говорится:

«Милые женщины!

От всей души поздравляю вас с самым замечательным весенним праздником – с днём 8 марта!

В Международный женский день искренне благодарю всех женщин Уральского федерального округа за их вклад в развитие и в будущее наших регионов, за трудовые достижения, за активную жизненную позицию и преданность родной земле.

Вы и только вы, дорогие наши женщины, делаете мир вокруг лучше и добрее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения, добрые дела и поступки. Наполняете нашу жизнь смыслом и светом. 

Вы всегда рядом с нами — и в трудную минуту, и в минуты радости. Ваша любовь и забота делают нас сильнее, дают уверенность в своих силах.

Позвольте выразить вам всем свое искреннее восхищение! Оставайтесь такими же прекрасными, обаятельными и любимыми. 

Желаю вам счастья, здоровья, солнечного настроения и всего самого лучшего!»

uralfo.gov.ru

08.03.2023

08.03.2023