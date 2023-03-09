Татьяна Гоголева: «Имя Андрея Хатанева живет и будет жить в памяти его земляков»
В начале марта в отдаленных населенных пунктах Берёзовского района состоялся традиционный спортивно-массовый проект «Лыжней Андрея», посвященный памяти Андрея Яковлевича Хатанева.
Андрей Хатанев – манси, родом из деревни Ясунт Берёзовского района. Имя Андрея Яковлевича знаменито высокими достижениями в спорте: он является первым в Югре мастером спорта по классической борьбе и был в составе сборной СССР.
Позднее, работая учителем в селе Саранпауль, Андрей Яковлевич положил традицию лыжных переходов между близлежащими населенными пунктами.
Сегодня лыжней Андрея Хатанева идет новое поколение его земляков. Традиция лыжных переходов продолжает жить благодаря его коллегам, воспитанникам, новому поколению молодежи, неравнодушному к спорту и своему родному краю.
«Хорошей дороги, легкой лыжни и до встречи в Ломбовоже!», – с такими напутственными словами проводила участников окружной парламентарий Татьяна Гоголева.
Лыжники-любители и профессионалы из села Саранпауль и села Сосьвы выдвигаются из своих населенных пунктов и встречаются в деревне Ломбовож. В этом году из Саранпауля вышли в путь 28 человек разной возрастной категории, из Сосьвы – 25 человек.
Расстояние от Саранпауля до Ломбовожа составляет порядка 80 километров (двухдневный переход), из Сосьвы до Ломбовожа – 40 километров (однодневный переход).
Завершился лыжный переход соревнованиями по биатлону, в которых принял участие 61 человек, и праздничным концертом для всех участников и гостей проекта.
Сам проект стартовал в 2009 году и за это время завоевал любовь и признание жителей района.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
по данным помощника депутата Думы Югры