«Только в сердце песня»
13-го марта в Этнографическом музее под открытым небом «Торум Маа» в Ханты-Мансийске прошла литературная встреча, посвящённая памяти и 75-летию ненецкого поэта, прозаика, философа Юрия Кылевича (Вэлла) Айваседа. В литературную гостиную были приглашены почитатели, друзья поэта. Родные и близкие Ю. Вэллы подключились по видео связи.
Дочь поэта поделилась воспоминаниями и рассказала о своём отце, как они поженились с её мамой. Он своим детям, внукам и правнукам давал по два имени, дедушек, предков, это ненецкие и русские имена. Дочери дал имя, которое произошло от ненецкого слова «Тайна», что переводится «Далеко». Таким он был в семье, таким он запомнился своим детям, писал много стихотворений. А в общественной жизни это был совсем иной человек и не случайно именно в Варьёгане есть два музея, основателем одного из них является его дочь Тайна. А второй знаменитый этнографический парк-музей села Варьёгана основал Юрий Кылевич. В тот день в музее и в Варьёганской школе учащиеся читали стихи автора на ненецком, русскам языках.
Юрий Вэлла неотрывно был связан со своим народом. Он при рождении получил два имени двух старинных родов «лесных» ненцев Вэлла и Айваседа, родовая фамилия Вэлла стала литературным именем поэта. Не простое жизненное начало предопределило его судьбу.
У великого русского поэта Николая Заболоцкого есть известные строчки «Он воин, даже и один», именно они ярко и точно характеризуют Ю. Вэлла. У поэта «лесных» малочисленных ненцев была репутация борца за справедливость, он был воин «даже и один» за сохрание веками устоявшейся традиционной жизни своего народа. Он был один, но велик в своих делах и помыслах, именно поэтому о нём говорили «народ внутри народа».
Специалист мемориального кабинета-музея Ювана Шесталова, ведущая мероприятия Майя Макарова сказала:
— Литературная гостиная посвящена памяти Юрию Вэллы. 12 марта был его день рожения, поэтому проводим такое мероприятие как память, прежде всего о Юрие Кылевиче. Наша литературная гостиная называется «Только в сердце песня», это строчки одно из его замечательных стихотворений. В жизни он был поэт, прозаик, но больше, наверно, вошёл в историю как общественный деятель, именно, как Гражданин. Гражданин не только своего народа, но и в целом большой нашей страны, потому что его творчество органично сочеталось и с культурой своего народа. Он считал, что его культура – это часть его большой мировой культуры, именно так он прежде всего представлял свой народ.
Ю. Вэллу читать вообще не просто, мне, действительно, не просто читать, потому что он открывается, когда его перечитываешь, при прочтении в последующем открывается вся глубина мысли и душа самого поэта. Меня очень впечатлила его книга о реке «Аган», топонимический словарь, то, как он представил, то, как он сам объясняет, как и почему его посетила такая идея, создать необычный словарь, где оживает аганская земля. Он говорил, что все реки, речушки, притоки возле реки Аган не пустые, там когда-то жили люди, там и сегодня живут люди, живут духи. И он говорил о том, что такой труд очень важен всем, кто осваивает ресурсы природного богатства, какие земли можно развивать в промышленном освоении, а какие нельзя трогать. Эта книга и есть шаг к тому, чтобы жить в согласии даже с теми, кто осваивает наши земли.
Гостья литературной гостиной, кандидат педагогических наук Е.А. Нёмысова рассказала о поэте:
— С Юрием Вэллой в 1990-е годы мы уже стали сотрудничать, он пришёл в институт. Все говорили, что он богатый человек, у него оленей много, он хорошие деньги получает, а на самом деле у него никаких доходов не было. Если он еще в 1980-е годы в госпромхозах работал, какую-то зарплату получал, то уже когда стал оленеводом, из маленького стада надо было вырастить большое, чтобы стать оленеводом.
Он боролся за природу, за пастбища оленьи, за то, чтобы около стойбища не ставили нефтяные вышки. Он боролся за права «лесных ненцев», чтобы они сохранили язык, записывал фольклорные материалы. Он приобрёл себе видео-камеру, записывал, как ненец сидит, как разговаривает, его поведение для истории очень важно. Его стихи появились в начале 1980-х годов, я познакомилась с его стихотворением «Белый снег», затем перевели на хантыйский язык, мы читали, восхищались им. Я была у них на стойбище, знаю всех его внуков, оттуда привозила много фотографий, в школах говорила: «Вот это этновоспитание в семье, не как в интернате». Он стал первым президентом оленеводов в Югре. Когда была у него на стойбище, он тогда уже думал о стойбищной школе. Это человек, который умел со всеми разговаривать.
В литературной гостиной также был научный сотрудник обско-угорского института прикладных исследований и разработок Александр Семёнов и вот что он сказал:
— Юрий Вэлла (Айваседа) был очень интересный человек со своим взглядом на мир, даже в бытовом общении, он выделялся своим поведением, отношением к тому, что происходит. С ним было сложно и интересно общаться, сложно потому что он был немного «закрытой книгой». Он, видимо, очень много знал в этой жизни, в том числе, знал потери, связанные с родной землёй, с родным языком, потери самобытности народа. Был интересен тем, что по своему относился к слову, к слову придуманному. У него была своя система ценностей, идущая из народных традиций, из народных корней.
Писатель, поэт, мыслитель, общественный деятель Юрий Кылевич Вэлла (Айваседа) ушёл из жизни 12 сентября 2013 года. Он был первым, кто возродил в Югре частное оленеводство, и первым, кто на стойбище открыл школу, первым, кто боролся за права и справедливость для своего народа. Он оставил огромное творческое наследие, которое нам предстоит оценить и осмыслить, чтобы найти ответы на главные вопросы. Для чего мы живём на этой земле и что мы после себя оставим!
Фёдор Молданов