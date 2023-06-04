Творческий мастер класс от народного мастера России
Береста, пожалуй, самый распространенный материал в быту у коренных малочисленных народов Севера. И сегодня искусно выделывают самую разнообразную посуду из бересты для своих повседневных нужд коренные жители. Береста до сих пор служит северянам как один из самых практичных и безопасных материалов для создания уюта в жилищах. Раньше коренные народы применяли берестяные полотнища для изготовления лодок, покрытия чумов, детских колыбелей. Использовалась даже сырая береста, выдержанная в росистой траве. Из нее мастера могли сделать и набирушку для ягод, и коробку, и люльку.
Как нужно добывать бересту, какими узорами украшать и почему она может храниться веками, на мастер-классе рассказала народный мастер России Ирина Кузьминична Фирсова.
– Чтобы сделать сэн для ягод, можно взять, к примеру, небольшой пласт бересты, согнуть его пополам, края срезать – и можно начинать украшать внутреннюю часть, а потом уже шить. Перед использованием бересту чистят с наружной стороны, чтобы избавиться от мусора, – делится подробностями Ирина Кузьминична.
Любой орнамент имеет несколько основных функций. Для традиционных культур, как показывают исследования, на первом месте – магическая, то есть каждый орнамент защищает или дает изобилие. По узорам люди быстро узнавали, к какой группе принадлежит тот или иной человек. Также орнамент может быть линейный и в форме розетки.
В творческой лаборатории принял участие мастер-наставник, руководитель клуба по декоративно-прикладному искусству инвалидов пгт. Игрим Березовского района Татьяна Анатольевна Борщева. Ее впечатления о мастер классе:
– В конце мая я побывала в г. Белоярском на мастер-классе у народного мастера России Ирины Кузьминичны Фирсовой по работе с берестой. Хочу поделиться своими впечатлениями, мастер-класс был проведён очень доступно и понятно, было интересно, задействованы все участники, и дети, и взрослые. Детки делали берестяные ложечки, а взрослые учились росписи по бересте, Ирина Кузьминична подробно рассказала, как заготавливать и обрабатывать бересту, как наносить рисунок, затем сшивать изделие. Для меня, как новичка, было всё понятно, я очень благодарна Ирине Кузьминичне за проведенный мастер-класс. Желаю вам больших творческих успехов. Спасибо.
Активное участие приняли также дети семейного клуба "Хатлые", они изготавливали берестяные ложки, каждый из участников для себя узнал много нового и был творчески доволен и одухотворен, что приняли участие в лаборатории с природным материалом.
Работа с берестой – очень хлопотная. Ведь нужно сначала сходить в лес, добыть бересту, затем ее почистить и только потом изготовить предмет быта. Но опять же, чтобы что-то сшить, необходимо добыть корни кедра и прутья черемухи.
Но все-таки береста остается одним из важнейших поделочных материалов для коренных малочисленных народов Севера.
Перед молодежью стоит задача – сохранить уникальное видение мира коренных народов и культурное наследие своих предков.
Ирина Молданова