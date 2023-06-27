Еремей Айпин: «Каждый писатель из коренных народов передает мироощущение, миропонимание своей нации»
Литература, религия, памятники, произведения искусства – все это является незримой нитью, которая связывает нас с предыдущими поколениями. Уважение к своим корням является истинным проявлением любви к своей малой Родине. А.С. Пушкин писал: «Долг каждого человека – изучить традиции своего народа, своего края. Гордится славою своих предков». Литература родного края вызывает особенные чувства. Она описывает быт, культуру, традиции народов, испокон веков проживающих на этой земле. Например, произведение «Божья Матерь в кровавых снегах» Еремея Айпина, в котором писатель затрагивает трагическое событие – подавление Казымского восстания, произошедшее спустя 17 лет после установления советской власти, когда ханты поднялись против произвола красных. Роман повествует о жизни северного народа, об их желании сохранить свои земли, свой быт, традиции и культуру. В центре романа судьба семьи, главная героиня – Матерь, потеряв главу семейства и старшего сына, пытается защитить своих чад от гибели. Произведение показывает историческое событие, которое важно знать и помнить нынешнему поколению.
Я встретилась с автором этого произведения с хантыйским писателем Еремей Даниловичем Айпиным и узнала, кто его любимый поэт и что он думает о популяризации творчества югорских писателей.
– Еремей Данилович, с каких лет Вы начали заниматься творчеством? Что Вас подвигло?
– Творчеством, как и каждый человек, я начал заниматься с рождения. Как только стал думать, слушать, смотреть. Наступает момент, когда хочется рассказать о своих впечатлениях, чувствах. Писать я начал в классе 5-6-7, сначала писал стихи, потом рассказы. С детства очень любил слушать сказки, загадки, предания. Слушал и запоминал. Когда подрос, стал ходить с отцом на рыбалку, на охоту, на пастбища. Слышал много историй, которые случались на охоте, на рыбалке, в лесу. Я запоминал, запоминал, а потом понял, что накопилось много информации. Первый рассказ назывался «По насту» - о двух мальчиках-школьниках. Историй в памяти накапливается много, написал рассказ – избавился от этой истории, как будто освободился. Память – своего рода сундук, мешок, рюкзак.
– Какие авторы зарубежной и русской литературы Вам нравятся?
– У меня много любимых писателей. В первую очередь, конечно, в начальной школе узнали русских классиков. Первое знакомство было с Пушкиным. Пушкин чем хорош? Его стихи запоминаются очень легко:
Буря мглою кроет,
Вихри снежные крутя,
То как зверь она завоет,
То заплачет как дитя.
Красиво и точно. В школе изучали творчество и других писателей: Куприна, Чехова, Лермонтова, Бунина. Жизнь познаешь через литературу. Из иностранных писателей – Джек Лондон «Белый клык», «Любовь к жизни» о севере, наш север одно, а у него по-другому… Потом, когда я учился в училище, литературном институте, там, конечно, кругозор расширялся, с большим удовольствием читал Эрнеста Хемингуэя – замечательный писатель. Из иностранной литературы – Габриель Гарсиа Маркес, который написал «Сто лет одиночества», «Осень патриарха». Из моих любимых писателей еще замечательная французская писательница Франсуаза Саган и ее произведение «Здравствуй, грусть!». А также Иван Бунин и его лирические рассказы «Темные Аллеи», Лермонтов «Герой нашего времени», написанный изящным русским языком. Еще замечательный писатель Прокопий Салтыков – хантыйский поэт, у него есть прекрасное стихотворение, в переводе называется «Месяц»:
В небе полуночном
Месяц с ладонь
Скупо роняет
Холодный огонь.
Прячется, хмурый,
За тучной взъерошенной,
Бродит, как парень,
Девушкой брошенной.
В жизни свободной,
В мире широком
Стоит ли маяться
Так одиноко?
В обруч согнуться,
Скучно замкнуться
Я не хотел бы,
Я не сумел бы.
– Как Вы относитесь к популяризации творчества поэтов и писателей коренных малочисленных народов Севера?
– Отношусь очень хорошо, эта работа очень нужная, необходимая. Почему? Творчество любого писателя, прежде всего несёт важную миссию по сохранению традиционных, духовных и нравственных ценностей. Важная тема. В ноябре прошлого года вышел указ президента о сохранении, укреплении традиционных, российских духовно-нравственных ценностей. Основным воспитателем человека является книга. Книга, которую пишет писатель, создает портрет, образ духовно-нравственных ценностей. Книга – самый доступный вид искусства. Она отрывает мир героев, красок, прошлое, рассказывает о настоящем, еще хорошая книга направляет человека. Шесталовское литературное наследие занимает большое место, оно раскрывает культуру народа манси. Творчество Андрея Тарханова раскрывает внутренний мир народа манси. Каждый писатель из коренных народов передает мироощущение, миропонимание своей нации.
– Какие Вы видите способы, методы популяризации творчества поэтов и писателей коренных малочисленных народов Севера?
– Много видов распространения, в первую очередь - это издание книг и чтение произведений. Радио, телевидение, газеты, интернет. Использование этой литературы в познании мирового пространства, в школах, учебных заведениях. Различные мероприятия, праздники, например, Новый год, на которых можно использовать стихи, рассказы. Хорошо помню зимние стихи Ювана Шесталова:
Дремлет лес, легко дыша,
В нем живет, я знаю,
Мисне – добрая душа,
Женщина лесная.
Много-много способов использования литературы в повседневной жизни, то есть поэзия, проза должна быть в жизни каждого человека, в домашнем пространстве.
Анастасия Лонгортова