Сохраняем языки и культуру народов ханты и манси
«Каждый народ, даже самый маленький
– неповторимый узор на ковре человечества»
Чингиз Айтматов
9 августа – День коренных народов мира – это значимое событие для коренных малочисленных народов Югры – хантов, манси и ненцев. В столице округа – Ханты-Мансийске – этот день отмечают по-домашнему – тепло и гостеприимно.
Каждый народ богат своей культурой, традициями, языками, которые со временем приумножаются и передаются следующим поколениям. Югра – это загадочный мир коренных народов ханты, манси и ненцев, многовековая цивилизация. Философия жизни, легенды и предания, традиции и обычаи, система воспитания подрастающего поколения помогли коренным народам не только выжить в этом суровом крае, но и развиваться.
Одним из интереснейших мест, привлекающих внимание горожан и гостей города, является Детский этнокультурно-образовательный центр.
Коллектив Центра идёт в ногу со временем и солидарен с посылом лидера государства, президентом страны В.В. Путиным: «В России издревле в мире и согласии проживают представители около двухсот национальностей. Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков – наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
Сохранять обычаи, традиции и языки народов ханты и манси – это основная миссия детского Центра. В настоящее время в Центре работают талантливые самобытные педагоги, коллектив за последние годы обновился молодыми кадрами. В творческом союзе, окруженные заботой старших товарищей, совершенствуют свое педагогическое мастерство молодые педагоги.
В детском Центре царит гостеприимная атмосфера, а совместные творческие проекты, мастер-классы, праздничные мероприятия духовно сближают разные поколения детей и взрослых разных национальностей.
На протяжении трёх лет в детском Центре педагогами реализуется просветительский портфель проектов «Язык народа моего». Весь портфель отражает идею «Диалога культур» – сближение народов в творческом союзе. Так, мобильный проект передвижная выставка «Культура народа в чемодане» побывал во всех девяти языковых центрах города Ханты-Мансийска, где с культурой познакомились дети, приехавшие на Север из ближнего зарубежья. Удивительно, но культура северных народов оказалась близка по духу ребятам и молодежи, они с большим удовольствием и вниманием приняли её. «Чемодан» совершил путешествие в школы, детские сады столицы и даже за её пределами. Такой проект является источником культурного сближения между разными народами.
Важным условием сохранения исторической памяти и культурного наследия народа является преемственность, благодаря которой детский Центр сохраняет ценности и традиции своей культуры и использует опыт предшествующих поколений для решения современных проблем.
В портфель проекта «Язык народа моего» вошёл проект «Судьба человека в истории народа», в котором педагоги Центра рассказывают молодежи о выдающихся людях Югры, внесших значительный вклад в развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Воспитание в подрастающем поколении уважения к многонациональной культуре народов России – это одна из задач Центра. Музыкальный проект коллектива центра «Хайтнут эрыг» («Песня волка») объединил людей разных национальностей для популяризации народной самобытной музыки, наигрышей обских угров для широкой аудитории. В этом году музыкальный коллектив выступил в Москве на фестивале этномузыки.
2023 год богат на культурные события для педагогического сообщества. Так, детский центр смог объединить единомышленников для участия в масштабном проекте «Новогодняя столица». У подножия священного холма в Археопарке родилась новая сказка «Этно-стойбище «Юртын паул» («Дружная деревня»). Атмосфера традиционной культуры прослеживалась во всём стойбище и в его обрамлении: семь снежных скульптур (конкурсных работ) куклы Акань (северных ханты и манси) и Паки (восточных ханты) занимали центральное место, а вокруг расположились семь тематических чумов. Ежедневно «Чумовые новости», организованные педагогом, передавали в сети увлекательную информацию об интересных встречах с известными людьми – литераторами и музыкантами. Несмотря на мороз, этностойбище принимало гостей столицы и его жителей, которые имели уникальную возможность познакомиться с культурой коренных народов Югры.
В сетевом взаимодействии со школами города Ханты-Мансийска ежегодно реализуется более пяти программ детского центра. Так, ребята во внеурочной деятельности познают культуру народов ханты и манси.
В столице округа создаются все условия для того, чтобы дети и гости узнавали об уникальной культуре коренных малочисленных народов Севера и прониклись своей культурой.
Крупнейший учёный и защитник русской культуры – Дмитрий Сергеевич Лихачёв, оставил завещание всем народам: «Согласие между людьми, разными народами – это самое драгоценное, и сейчас самое необходимое для человечества».
Нам помнить и выполнять заветы!
Ирина Белявская,
методист детского этнокультурного образовательного центра