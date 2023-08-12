Межрегиональный центр профессиональной патологии создадут в Югре
В ходе заседания проектного комитета, которое прошло под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой, участники рассмотрели формирование портфеля проектов «Инновационный научно-технологический центр “ЮНИТИ ПАРК”». Напомним, председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в Югре проекта по созданию инновационного научно-технологического центра «ЮНИТИ ПАРК». Проект реализуется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина.
«Портфель проектов “Инновационный научно-технологический центр “ЮНИТИ ПАРК” состоит из двух проектов: по созданию обеспечивающей инфраструктуры и по организации деятельности НТЦ по базовым направлениям. Это разработка технологий в области топливно-энергетической безопасности, здоровьесбережение и качество жизни населения и передовые инженерные технологии и новые материалы, адаптированные к условиям Севера и Арктики», — подчеркнула губернатор.
Целью портфеля проектов является создание условий для обеспечения перехода к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, созданию систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта в нефтегазодобывающей сфере действующих в Югре производств к 2030 году. Также это позволит внедрять новые технологии глубокой (максимально эффективной) переработки углеводородного сырья и экологических технологий для снижения углеродного следа. Сформировать конкурентоспособный научно-образовательный медицинский кластер, осуществить переход к персонализированной медицине, создать экосистему инноваций и многое другое.
«Речь идет о создании экосистемы для качественного изменения организации научно-технологической деятельности в Югре, что позволит совершить технологический рывок и вывести регион в число научных лидеров России», — добавил руководитель представительства — заместитель губернатора автономного округа Владислав Нигматулин.
Также члены проектного комитета рассмотрели запуск проекта «Создание межрегионального центра профессиональной патологии».
«Это проект по созданию условий, в том числе инфраструктуры, для укрепления здоровья работающего населения за счет проведения комплекса лечебно-диагностических, реабилитационных и оздоровительных мероприятий для лиц, страдающих профессиональными заболеваниями с ранними признаками воздействия вредных факторов, комплексной реабилитации участников специальной военной операции и развития санаторно-курортных услуг с использованием местной минеральной воды и сапропелевой грязи», — отметила Наталья Комарова.
Проект предусматривает создание лечебно-диагностического центра с современной инфраструктурой, обеспечивающей комфортные и безопасные условия для реализации медицинских, оздоровительных и туристических услуг на базе комплекса зданий, расположенных в Ханты-Мансийске, и включающего в себя два многофункциональных комплекса.
«Реализация проекта позволит обеспечить повышение качества и доступности диагностики, оказания специализированной медицинской помощи лицам с профессиональными заболеваниями, работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, участникам специальной военной операции. Общая площадь зданий, подлежащих капитальному ремонту, составляет 25 тысяч 822 квадратных метра», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса автономного округа Александр Барышев.
Данный проект был высоко оценен экспертным сообществом. «Полностью поддерживаем эту инициативу. Создание такого центра очень актуально. В одном месте будут проводиться и лечебно-реабилитационные мероприятия, и санаторно-курортное лечение. Это правильно», — отметила заслуженный деятель науки РФ, доктор биологических наук, профессор, исполняющая обязанности директора научно-исследовательского института медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова Людмила Кузьмина.
Также в ходе заседания проектного комитета обсудили ход реализации регионального проекта «Спорт — норма жизни».
«Регион участвует в реализации проекта с 2019 года. Показатели, принимаемые для выполнения, ежегодно достигаются в полном объеме. Так, оснащены 75 объектов спортивной инфраструктуры, приобретены 68 единиц спортивного технологического оборудования и инвентаря. Количество югорчан, систематически занимающихся спортом, выросло с 657 тысяч до 870 тысяч человек», — подчеркнула губернатор.
В частности, в муниципальные образования автономного округа в 2023 году было приобретено спортивно-технологическое оборудование для создания малой спортивной площадки, его установили на прилегающей территории ФОК «Чемпион» в с.п. Сингапай Нефтеюганскогорайона. Также приобретено спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в БУ ДО ХМАО — Югры «Спортивная школа олимпийского резерва». В настоящее время ведется строительство спортивного комплекса «Центр боевых искусств» в Нижневартовске. План финансирования в 2023 году составит 354 млн рублей, в том числе из бюджета автономного округа — 220 млн рублей, из федерального бюджета — 90 млн рублей, муниципальный бюджет – 44 млн рублей.
Как добавила исполняющая обязанности директора департамента физической культуры и спорта автономного округа, руководитель регионального проекта «Спорт — норма жизни» Софья Конух, в 2023 году плановые основные показатели регионального проекта «Спорт — норма жизни» планируются к достижению в полном объеме по итогам: доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, согласно плану, составит 54 %, а уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта — 46,9 %.
Отметим, на сегодня в Югре реализуются 65 проектов, из которых 50 запущены в статусе региональных проектов, входящих в состав федеральных, 15 приоритетных проектов, в том числе два инфраструктурных проекта. Всего на проекты, портфели проектов, в том числе направленных на реализацию национальных проектов РФ и федеральных проектов, в 2023 году запланировано 54,6 млрд рублей. Общее кассовое исполнение составило на 7 августа 49 %. Это на 14 процентных пунктов больше, чем на аналогичный период прошлого года.