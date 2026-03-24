Ханты-Мансийский автономный округ – Югра представил лучшие кадровые практики на программе в Мастерской управления «Сенеж»
В Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошла церемония награждения лучших кадровых решений для государственной и муниципальной службы регионов России. Среди победителей – практика Регионального института управления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленная на отбор и оценку кандидатов при замещении вакантных управленческих должностей.
Церемония прошла в рамках итогового модуля образовательной программы «Развитие кадрового потенциала государственной и муниципальной службы. Уровень 2». В ней приняли участие команды более чем из 60 регионов России: руководители и сотрудники Центров развития компетенций государственных и муниципальных служащих, представители региональных органов власти и заместители губернаторов, курирующие кадровую политику. Вместе с экспертами они обсудили, какие кадровые решения сегодня наиболее востребованы в субъектах, как снизить зависимость от внешнего рынка труда и как встроить госцентры в полный HR-цикл регионального управления.
«Центры развития компетенций государственных и муниципальных служащих проделали большую работу по разработке, внедрению и тиражированию лучших кадровых практик. На сегодняшний день собрано более 436 подобных решений из 65 регионов, 189 из них уже внедрены в работу госцентров. Они помогают повышать эффективность работы с кадрами и снижать издержки. Среди ключевых направлений работы госцентров будущего можно отметить инструменты бережливого производства, инвестиции в управленческие команды и работу с молодежью. Это позволит сосредоточить усилия на наиболее эффективных форматах, обеспечивающих максимальный результат для региона и соответствующих приоритетам, обозначенным губернатором», – отметил первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Бочаров.
Практика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Система отбора и оценки кандидатов» стала победителем в номинации «Самые яркие практики профессионального подбора».
Практика помогает решать сразу несколько задач: повышать эффективность кадровых решений, развивать потенциал сотрудников и усиливать готовность руководителей к использованию современных HR-инструментов. В основе - комплексная система оценки компетенций, опыта, деловой репутации и управленческого потенциала кандидатов, которая позволяет принимать более объективные решения о назначении, развитии и включении в кадровый резерв.
В результате применения практики срок проведения оценки и принятия кадрового решения сократился в три раза, затраты на диагностические инструменты – в 4 раза, а число кандидатов и сотрудников, прошедших оценку, выросло в 2,5 раза.
«Уникальность нашей практики заключается в том, что мы изначально четко понимаем цель оценки кандидатов: зачем она проводится, какие компетенции необходимо оценить и как затем использовать полученные результаты. Когда у оценки есть ясная цель, она становится не формальной процедурой, а реальной инвестицией в человеческий капитал и в повышение привлекательности системы государственного управления. Участие в программе Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», как всегда, дало возможность остановиться, переосмыслить свою работу, вместе с коллегами и экспертами посмотреть на нее шире - с высоты, увидеть новые горизонты и направления дальнейшего развития», – отметила руководитель Центра подбора и оценки кадров АУ ХМАО – Югры «Региональный институт управления» Наталья Кучина.
В рамках программы в «Сенеже» участники работали в разных форматах – от стратегических и проектировочных сессий до открытых диалогов и экспертных лекций. На стратегической сессии с участием ВНИИ труда Минтруда России, депутата Госдумы и представителей регионов обсуждали, каким сегодня является запрос государства к управленческим кадрам, где искать сильных специалистов и как выстраивать систему их подбора и развития. Отдельный блок был посвящен практикам корпоративных университетов, бизнеса и федеральных структур: в обсуждении участвовали представители ФНС России, Правительства Москвы, HeadHunter, «Контактора» и «Россети Сибирь». В открытом диалоге участники также говорили о назначении в органы власти участников СВО, их профессиональной адаптации и сопровождении.