В столице Югры определились первые победители чемпионата и первенства России среди лиц с ПОДА
В Центре зимних видов спорта имени А.В. Филиппенко в Ханты-Мансийске проходят чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях принимают участие около 50 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельской, Новосибирской, Свердловской областей, Красноярского и Пермского края, Удмуртской Республики, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Наш регион представят титулованные лыжники и биатлонисты Дмитрий Баталов, Роман Гамаюнов, Маргарита Максимова и их тренер Денис Кобышев.
В первый день участники состязались в биатлонных гонках на 7,5 и 10 километров, сообщили в Центре адаптивного спорта Югры. Первыми на трассу вышли спортсмены в классе LW 10-12 (сидя).
У мужчин победу одержал Данила Бритик из Москвы, прошедший дистанцию без штрафных кругов. Также на пьедестале оказались представители Удмуртии Григорий Мурыгин и Александр Вилков.
У женщин весь подиум заняли представительницы российской столицы. Лучшее время показала Акжана Абдикаримова, Наталья Кочерова уступила ей 10 секунд. «Бронза» у Ирины Гуляевой.
В состязании юниорок сильнейшей, несмотря на четыре промаха, оказалась Виктория Медведь (Москва). Еще одна москвичка Василиса Ходякова с двумя промахами завоевала серебро.
У юниоров Данила Багрецов из Москвы оказался единственным участников в этом классе, поэтому пять промахов не помешали ему стать чемпионом.
В классе LW 2-9 (стоя) у мужчин уверенно победил Владислав Лекомцев из Удмуртии. Александр Проньков (Москва) – второй, Иван Кодлозеров (Архангельская область) уступил ему всего 0,6 секунды и стал третьим. Тройка призеров у женщин: Екатерина Румянцева (Москва), Юлия Михеева (Москва), Екатерина Иванова (Санкт-Петербург).
Среди юношей выиграл Владислав Карягин (Москва) с чистой стрельбой. Вторым финишировал Степан Чайников (Удмуртия), бронза у Ивана Серебрякова (Москва). У девушек Яна Терешина (Москва) допустила три промаха на последнем рубеже, но все равно пришла первой. Второе место заняла Милана Баранова (Екатеринбург), замкнула тройку Альбина Ысмаилова (Москва).
Во второй день участники состязались в лыжных гонках свободным стилем на 10 и 5 км в соответствии с возрастными категориями. В классе LW 10-12 (сидя) у мужчин победил Григорий Мурыгин (Удмуртия), второй Данила Бритик (Москва), третий Александр Вилков (Удмуртия). У женщин чемпионское звание завоевала Наталья Кочерова (Москва), второе место у Ирины Гуляевой (Москва), бронзу получает Акжана Абдикаримова (Москва).
В классе LW 2-9 (стоя) Владислав Лекомцев завоевал свою вторую золотую медаль. Виталий Малышев (Москва) с себером, третьим стал Рушан Миннегулов (Татарстан). У женщин победила Екатерина Румянцева (Москва), второе и третье места заняли Юлия Михеева (Москва) и Екатерина Иванова (Санкт-Петербург).
Сегодня у спортсменов день тренировок. Завтра соревнования продолжат индивидуальные гонки по биатлону. Чемпионат и первенство России в Ханты-Мансийске продлятся до 29 марта.