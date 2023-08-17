В Югре стартовал конкурс на предоставление субсидий для СМИ, издающихся на языках коренных малочисленных народов
Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры объявляет приём заявок на участие в конкурсном отборе по предоставлению субсидии из бюджета автономного округа на финансовое обеспечение затрат производства и выпуска средств массовой информации.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, и индивидуальным предпринимателям, издающим (выпускающим) средства массовой информации на языках коренных малочисленных народов, учредителями (соучредителями) которых органы государственной власти автономного округа или органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа не являются.
Заявки принимаются с 22 августа по 20 сентября 2023 года по адресу: г. Ханты-Мансийск, Дом журналиста, ул. Комсомольская, 31, кабинет 404; тел: (3467) 360-171, доб. 1575.
Подробная информация размещена на официальном сайте департамента.
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