Борис Хохряков посетит Белоярский район
Завтра Председатель Думы Югры Борис Хохряков с рабочим визитом посетит Белоярский.
Запланировано участие спикера Думы округа в торжественном открытии детской библиотеки после модернизации. Учреждению уже 45 лет, это одна из первых библиотек района и ежегодно обслуживает более трех тысяч человек.
Также Борис Хохряков на торжественной церемонии ко Дню Государственного флага России, который отмечается завтра, наградит заслуженных жителей района наградами Думы автономного округа и поздравит белоярцев.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа