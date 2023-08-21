Педагоги Югры обсудят векторы развития образования в регионе
В Ханты-Мансийске 24–25 августа будет проходить ежегодное августовское совещание педагогических работников «Современные вызовы и трансформация образования: пути и решения».
Как сообщили в департаменте образования и науки Югры, целью совещания является развитие наставничества в системе образования, обсуждение ресурсов для создания единого образовательного пространства в Югре.
В программе — целый комплекс мероприятий: образовательные площадки «Вдохновляющая сила наставничества» и «Построение единой системы военно-патриотического воспитания», тренинг по сервисному дизайну «Жизненная ситуация: выбор профессии школьников», мастер-классы «Технологии развития soft skills одарённых обучающихся», «Прототипирование с использованием 3Д-печати», а также мастер-классы от ведущих российских издательств, круглый стол «Разговоры о важном» с представителями педагогических династий Югры.
«На совещании запланированы к обсуждению основные векторы развития образования в автономном округе, ключевые идеи и проекты на предстоящий учебный год, также будут презентованы лучшие педагогические практики Югры», — отметил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.
Зарегистрироваться для участия в совещании и ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте: pedsovet2023.iro86.ru
Источник: admhmao.ru