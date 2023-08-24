На территории Ханты-Мансийского района был установлен очередной новый модульный ФАП
Это не первый ФАП, который был построен на отдаленных территориях, благодаря Национальному проекту России «Здравоохранение». Реализация программы «Модернизация первичного звена» позволяет создавать новые и современные медицинские учреждения на отдаленных территориях, включая ФАПы. Это позволяет значительно улучшить доступность и качество медицинской помощи жителям сельских населенных пунктов БУ «Ханты-Мансийская районная больница».
Новый модульный ФАП в посёлке Кирпичный площадью 75 кв. метров. Оснащение модульного ФАПА включает в себя: мобильный комплект диагностического оборудования: портативные аппараты для измерения артериального давления, пульса, сатурации кислорода, электрокардиограф для записи электрической активности сердца, стетоскоп для прослушивания звуков внутри тела и другие приборы для проведения простых диагностических процедур. ФАП также оснащен необходимыми лекарственными средствами, для оказания первой неотложной помощи. Это, прежде всего, противовоспалительные средства, болеутоляющие препараты, антисептики и другие медикаменты, необходимые для немедленного предоставления медицинской помощи. Модульный ФАП имеет доступ к сети Интернет, подключен к автоматизированной информационной медицинской системе с доступом к электронным медицинским картам пациентов, что позволяет вести эффективную и надежную передачу информации о пациентах, результаты исследований и другую медицинские сведения.
Такое оснащение позволяет предоставлять качественную медицинскую помощь на месте, особенно на удаленных и недоступных районах. Способствует ранней диагностике заболеваний, проведению необходимого лечения и предотвращению осложнений, а также повышает доступность и эффективность медицинской помощи для всех категорий населения.
Комментирует заведующая ФАПом акушерка Оксана Грибанова: «Штат ФАПа укомплектован специалистами на 100 %. Новые удобства и возможности будут очень полезны для нашей дружной команды, состоящей из 5 сотрудников. Мы уже начали вести прием пациентов. Новое здание создает комфортные условия для работы медицинского персонала, что способствует качественному обслуживанию пациентов и повышению производительности работы».