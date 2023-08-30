Борис Хохряков принял участие в выпуске молоди осетра
Сегодня Председатель Думы Югры Борис Хохряков в Ханты-Мансийске принял участие в выпуске молоди сибирского осетра. Мероприятие организовано в рамках подведения итогов экологического проекта «Расти, осетр» и призван восполнить рыбные ресурсы рек округа.
Вместе с юными югорчанами – эколятами-дошколятами гости праздника выпустили в Иртыш порядка 3 тысяч мальков осетра. Также состоялось награждение наиболее активных участников экологического проекта «Расти, осетр»: общественника, активиста, эколога и строителя Мидхата Хасанова, он купил 1000 мальков, Константина Волохова и Алексея Севастьянова – генерального директора «Сервисная нефтяная компания».
«Это уникальный экологический проект «Расти, осетр», который реализуется у нас в округе, – сказал Борис Хохряков. – Это возможность стать причастным к восстановлению популяции осетра в сибирских реках Обь-Иртышского бассейна. Отрадно отметить, что югорчане активно присоединяются к этому проекту, вносят свой вклад».
На берегу реки Иртыш, в столице автономного округа, в продолжение экологической акции, состоялся настоящий национальный праздник: свои площадки для посетителей развернули проект «Хранитель Сибирских рек» – прошли мастер-классы по живописи и изготовлению бисерной броши; «Национальные игры ханты и манси» – метание тынзяня на хорей, прыжки через нарты, стрельба из лука и другие; мини-игры; матер-класс по краснокнижным видам животных; музыкальный мастер-класс «Ты – музыка» – игра на национальных музыкальных инструментах.
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры