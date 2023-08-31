Мероприятия по организации выборов в Югре проходят в штатном режиме
Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в формате ВКС провёл совещание, посвящённое подготовке к проведению Единого дня голосования 10 сентября.
В совещании приняли участие главы регионов УрФО, заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев, командующий Уральским округом войск национальной гвардии Сергей Бойко, представители региональных управлений МВД, МЧС, начальники управлений ФСБ в регионах федерального округа, представители Центральной избирательной комиссии и региональных избиркомов.
Обращаясь к присутствующим, полпред уточнил, что 10 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области, а также пройдут довыборы в законодательные органы регионов и более 190 муниципальных выборов. «Наша страна вошла в масштабный электоральный цикл, который завершится в 2024 году выборами Президента Российской Федерации. Провести эту кампанию на достойном уровне — приоритетная стратегическая задача, — акцентировал Владимир Якушев. — До единого дня голосования осталось меньше двух недель. Прошу всех максимально мобилизоваться. Мы не имеем ни малейшего права не оправдать ожиданий на демократический и гарантированно безопасный избирательный процесс». Особое внимание, по словам полпреда, нужно уделить вопросам безопасности, в том числе противостоять попыткам дестабилизации общественно-политической обстановки.
Владимир Якушев добавил, что 10 сентября впервые пройдут выборы депутатов законодательных органов на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Жителям этих регионов, которые проживают в УрФО, нужно оказать полное содействие в реализации их права на голосование.
Информацию о реализации мероприятий по обеспечению общественно-политической стабильности и безопасности в Югре в период подготовки и проведения Единого дня голосования представила губернатор автономного округа Наталья Комарова.
Отметим, в Югре планируется проведение 119 избирательных кампаний муниципального уровня, одной избирательной кампании регионального уровня – выборы губернатора Тюменской области. При проведении муниципальных выборов будут избраны 712 депутатов и 41 глава. Для проведения выборов будут задействованы 733 участковых избирательных комиссии. Реализовать свое активное избирательное право смогут 1 миллион 152 тысячи избирателей.
«Готовность к выборам обеспечивается в соответствии с планом организационно-технических мероприятий, — отметила глава региона. — С 20 августа проходит досрочное голосование для 10138 избирателей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях Белоярского, Березовского, Кондинского, Нефтеюганского, Нижневартовского, Октябрьского, Советского, Сургутского и Ханты-Мансийского районов».
В настоящее время проголосовали более шести тысяч избирателей. С 1 по 4 сентября в автономном округе будет организовано голосование жителей Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей на выборах в законодательные органы соответствующих субъектов.
Гражданский контроль за соблюдением избирательных прав граждан в день голосования обеспечат корпус наблюдателей от общественной палаты Югры и члены мониторинговой группы от уполномоченного по правам человека. С 9 сентября начнёт работу центр общественного наблюдения.
Источник: Правительство Югры