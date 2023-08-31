Российское общество «Знание» открывает прием заявок на участие в кинофестивале документальных фильмов — Знание.Кино
В День российского кино стартовал прием заявок на участие в конкурсной программе кинофестиваля документальных фильмов — Знание.Кино, посвященного деятельности советского кинорежиссера и сценариста, одного из основателей и теоретиков документального кино Дзиги Вертова. Организатором кинофестиваля выступает Российское общество «Знание», соорганизатор — режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, генеральный партнер проекта — Институт развития интернета. Кинофестиваль состоится в ноябре в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве.
«Кино — важный инструмент просвещения, и мы решили организовать фестиваль Знание.Кино, который имеет две цели. Первая — дать трамплин для людей в киноиндустрии. Вторая — донести кинокартины, а фактически знания до максимально широкой аудитории. Сегодня создается очень много прекрасных, важных, сильных картин, и мы хотим помочь этим работам найти свою публику. Специфика нашего кинофестиваля в его акценте на просветительскую значимость и в его масштабе. Так, ключевое событие конкурсной части фестиваля состоится в рамках выставки-форума “Россия” в ноябре этого года. К Знание.Кино присоединились киноклубы, и работы победителей фестиваля увидят зрители по всей стране — это колоссальные охваты. Наконец, к фильмам будет приковано внимание международного зрителя — в начале следующего года картины победителей мы хотим показать в рамках Всемирного фестиваля молодежи, — рассказал Максим Древаль и обратился к начинающим профессиональным документалистам. — Не бойтесь участвовать, не бойтесь не пройти в финал, не бойтесь негативных отзывов или сложностей на пути. Именно из них, из нескольких десятков безуспешных попыток, в итоге сложится ваш путь к грандиозному успеху. Дерзайте!».
«Искусство в России — и театральное, и киноискусство, и словесность, и музыка — находится в очень высокой точке. Крайне важно и фиксировать это, и говорить об этом, и одновременно давать людям, которые занимаются искусством, возможность реализовывать себя. Тем более в наше бурлящее историческое время, когда искусство должно исследовать и понимать реальность, пытаться вдохновиться ею, одновременно давать людям смыслы, идеи и понимание того, что происходит вокруг. Я думаю, что сегодня очень много молодых, талантливых, энергичных людей, которые хотят работать, писать, снимать, сочинять, которые хотят доносить свои творения до зрителей. Для меня очевидно, что фестиваль документального кино, в рамках которого соединят свои усилия ИРИ, общество “Знание”, выставка “Россия”, станет очень серьезным событием в нашей культуре», — сказал режиссер Константин Богомолов.
Мастер выразил уверенность, что у российского кино, российской культуры огромное будущее, и особенно сегодня есть о чем говорить, что творить, кем и чем гордиться.
Кинофестиваль Знание.Кино пройдет в рамках одноименного просветительского трека общества «Знание» и станет площадкой, на которой российские создатели документальных фильмов смогут представить свои работы об историческом и культурном наследии России, о достижениях соотечественников в области науки, культуры, спорта и других сферах, а также заявить о своих режиссерских идеях и начатых проектах, посвященных этой тематике. Подать заявку (https://kino.znanierussia.ru/?selected_event=festival) на участие в конкурсной программе кинофестиваля может любой гражданин России, которому исполнилось 18 лет, а в специальных номинациях «Первые» и «Выбор Первых» участие возможно с 14 лет. Прием заявок начался 27 августа и завершится 20 октября.
Все поступившие на конкурс работы будут оценены жюри, в состав которого войдут театральные и кинорежиссеры, общественные деятели и другие эксперты. Они будут оценивать работы по нескольким критериям: фильм должен быть социально значимым, иметь просветительскую ценность, содержать оригинальные идеи и нестандартные творческие решения.
Сильнейшие работы войдут в шорт-лист кинофестиваля. Отбор будет проходить в пяти основных номинациях: «Кинохроника», «Исследования», «Беседа», «Видовой фильм», «Первые», а также в специальной номинации «Выбор Первых». Победители кинофестиваля в основных номинациях получат гранты в размере 500 тысяч рублей на реализацию незавершенного кинодокументального проекта, а также на профильное обучение, стажировки и приобретение профессионального оборудования для создания кино. Лауреат специальной номинации получит грант в размере 200 тысяч рублей.
Трек Знание.Кино, в рамках которого состоится одноименный кинофестиваль документальных фильмов, реализуется с апреля 2022 года и также включает в себя конкурсы просветительских фильмов, тематические кинопоказы и премьеры, дискуссии и паблик-токи с участием ведущих российских экспертов киноиндустрии, обсуждения документального кино на популярных российских онлайн-платформах, презентации школ документального кино и создание киноклубов.
В 2022 году лауреатами первого конкурса проекта Знание.Кино стали авторы 34 кинокартин из 11 регионов России. 32 кинокартины собрали порядка 7 миллионов просмотров на популярных онлайн-платформах. Также в 2023 году состоялось 6100 кинопоказов работ проекта в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях 82 российских регионов.
Все мероприятия трека Знание.Кино проходят при поддержке Института развития интернета, Министерства культуры РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», Союза кинематографистов России, «Москино» и крупнейших онлайн-кинотеатров.
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