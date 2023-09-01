Железнодорожный вокзал Нягани готовится принимать югорчан
В ходе рабочей поездки в Нягань губернатор Югры Наталья Комарова посетила комплекс по производству особо чистого кварцевого концентрата акционерного общества «Полярный кварц», а также оценила готовность к сдаче в эксплуатацию железнодорожного вокзала.
Акционерное общество «Полярный кварц» ведёт добычу и переработку особо чистого кварца на территории Югры. Производственный комплекс предприятия составляет промежуточная перевалочная база первичного обогащения в посёлке Усть-Пуйва Берёзовского района и комплекс по производству особо чистого кварцевого концентрата в Нягани.
На базе организован производственный процесс первичной обработки добытого сырья, осуществляется дробление кварца. Далее, после сортировки по фракциям, продукция направляется в Нягань для обработки.
Завод по производству особо чистого кварцевого концентрата расположен на участке в семь гектаров и включает в себя цех дробления, складские помещения, административно-бытовой комплекс, инженерную инфраструктуру.
Область применения кварцсодержащего сырья, добытого на Неройке, широкая: производство продукции из кварцевого агломерата, искусственных кристаллов кварца для электронных и измерительных приборов, авиационной, космической, медицинской аппаратуры, навигационного оборудования, оптических стёкол и приборов, полупроводниковых приборов, светофильтров.
Далее Наталья Комарова осмотрела задание нового железнодорожного вокзала. Строительные работы на объекте полностью завершены. Официальный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на сентябрь текущего года.
Площадь нового трёхэтажного здания вокзала составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь разместились камеры хранения, медпункт, торговые павильоны, распределительный и кассовый зал, буфет с обеденным залом, комнаты длительного отдыха пассажиров, комната пассажиров с детьми, парикмахерская. Кроме того, на территории вокзала будет оборудована стоянка для междугородних и внутренних автобусов.
Благодаря новому зданию вокзала ускорится процесс доставки товаров в Нягань и ближайшие города, улучшатся логистические условия для предпринимателей и промышленности, пассажиропоток увеличится до 80 000 человек в год.
В настоящее время вокзал внесён в Единый государственный реестр, выполняется процедура по его передаче Свердловской железной дороге.
Правительство Югры