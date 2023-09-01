Праздник «Колыбель Творчества» для детей и их родителей
В Ханты-Мансийске МБУ ДО «ДЭКОЦ» первого сентября провёл день открытых дверей для детей и их родителей. В праздничной программе под названием «ЭРНЭ АПА» («Колыбель Творчества») состоялось знакомство с педагогами детского этнокультурно-образовательного центра, которые рассказали о своих творческих занятиях. Педагоги дополнительного образования подготовили и показали выставку традиционной одежды народов ханты и манси, различные изделия из бересты и бисера, также провели мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, по народным играм обских угров.
В этом центре реализуют образовательные программы по 4 направлениям, это художественное и естественно-научное, социально-педагогическое и туристско-краеведческое. Обучаясь в центре, дети овладевают знаниями в области экологии, истории, культуры и языков коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа.
Ознакомиться с общеобразовательными программами на 2023-2024 учебный годы вы можете, пройдясь по этой ссылке:
http://lylyngsoyum.ru/load/25-1-0-743.
Приём документов на зачисление в центр ещё открыт, делайте свой выбор вместе с детьми и Добро пожаловать! С новым учебным годом и успехов!
Тамара Мерова