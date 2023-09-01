Пройдите викторину о педагогах и наставниках!
В этом году вновь в День знаний на информационном портале finnougoria.ru филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" размещён новый онлайн-тест на тему развития просвещения и именитых педагогов, внёсших вклад в изучение и преподавание языков, литератур и истории финно-угорских и самодийских народов России. Очередная онлайн-викторина посвящена Году педагога и наставника.
Участие в подготовке вопросов приняли студенты и преподаватели Глазовского государственного педагогического института имени В.Г. Короленко, Коми республиканской академии государственной службы и управления, Марийского государственного университета, Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва, Петрозаводского государственного университета, Сыктывкарского государственного университета имени П. Сорокина, Удмуртского государственного университета и Югорского государственного университета.
"В содружестве с Ассоциацией финно-угорских университетов второй год мы создаём содержательные викторины, которые позволяют проверить знания по истории создания письменностей, знаменитым лингвистам, этнографам и преподавателям, – рассказывает руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова "Финно-угорский культурный центр Российской Федерации" Татьяна Барахова. – И я надеюсь, что эта добрая традиция будет продолжаться и далее, обогащаясь новыми совместными проектами".
Это уже шестой тест, размещённый на портале Центра. Ранее были разработаны опросники по русскому языку, литературе, об участии народов уральской языковой семьи в Великой Отечественной войне, культурном наследии финно-угорских и самодийских народов, языкам и письменностям. Ссылки на все тесты размещены в правом поле на главной странице портала finnougoria.ru.