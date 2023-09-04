В Службе крови провели первый донорский квиз
Перед началом учебного года Служба крови округа совместно с волонтерами регионального отделения "Российского Красного Креста" провели познавательный урок. У доноров проверили знания в новом формате. Вопросы квиза были разделены на два блока - о донорстве крови и о донорстве клеток костного мозга.
"Первый блин - не комом. И нам, и участникам интерактива понравился такой вид взаимодействия. Вопросы охватили и правила соблюдения донорской диеты, сроки временных отводов и интеллектуальные задачки. Особое внимание мы уделили развенчиванию мифов о донорстве клеток костного мозга", - отметила Яна Сергеева, специалист по связям с общественностью окружной станции переливания крови.
За активное участие и правильные ответы доноры получили стикеры-наклейки от проекта "DonorSearch". А победитель получил сумку-шоппер с символикой Российского красного креста.
После проведенного интерактива 3 донора приняли решение вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Среди них Софья Василенко. "Моя будущая профессия связана с милосердием, и вообще моя душа предрасположена к тому, чтобы помогать нуждающимся, поэтому сегодня я решила вступить в регистр. Но к воплощению идеи я пришла не сразу. Из-за незнания, как именно сдаются клетки, я боялась подавать заявление, ведь это должен быть осознанный и полностью обдуманный шаг. На станции переливания крови мне подробно рассказали о процедуре и ответили на мои вопросы. Дело осталось за малым - заполнить анкеты и сдать 4 мл. крови".
Подобный формат работы с донорами будет проведен в преддверии Международного дня донора костного мозга, отмечаемый каждую третью субботу сентября. В этом году празднование запланировано на 16 сентября.
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