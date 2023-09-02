В первую в Югре медиашколу приглашают учиться всех желающих
24 сентября в Ханты-Мансийске откроется региональная образовательная программа для специалистов в медиасфере - Медиашкола. Это первая школа такого рода в регионе, где учат и учатся по-другому.
Организаторы проекта приглашают всех желающих старше 18 лет, независимо от уровня подготовки. Медиашкола предлагает участникам получить навыки в создании контента, чтобы заявить о себе и своем медиапроекте.
В Медиашколе помогут в сопровождении написания грантов на развитие собственных проектов. Среди тем обучения заявлены блогинг, дизайн, продюсирование, юмор в медиа, нейросети и анимация.
Первый интенсив по подкастам пройдёт с 24 по 27 сентября в Ханты-Мансийске. Записаться можно на сайте Медиашколы. Отбор на программу состоит из нескольких этапов, включая подачу заявки и конкурсный отбор. Одному человеку разрешается заявиться на несколько интенсивов. Обучение проходит очно в Ханты-Мансийске и состоит из коротких интенсивов по различным направлениям. Участники несут только расходы на дорогу, а проживание во время обучения оплачивают организаторы.
На обучении участники познакомятся с региональными экспертами медиасреды и представителями региональной власти. В завершении обучения участники представят свои медиапроекты. Лучшие выпускники и проекты получат возможности для дальнейшего развития.
Организаторами проекта выступают департамент внутренней политики Югры, департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей округа, медиахолдинг «Югра», АНО продюсерский центр «Красная лодка».
Источник: РИЦ "Югра"