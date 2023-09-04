Президент одобрил включение Белоярского и Берёзовского районов Югры в Арктическую зону
Владимир Путин по предложению губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой одобрил включение в Арктическую зону Российской Федерации двух северо-западных районов региона, лежащих в том числе в пределах Приполярного Урала — Березовского и Белоярского. Это даст импульс для развития западных территорий Югры.
Напомним, в районах Приполярного Урала сосредоточены доказанные запасы углеводородов, марганцевых, хромовых и медных руд, цинка, свинца, кварца. В рамках освоения Российской Арктики запланировано развитие добычи и переработки минерального сырья — решение президента важно для Югры с точки зрения укрепления позиций как одного из базовых регионов для освоения Арктики.
О включении районов Крайнего Севера — Березовского и Белоярского — в Арктическую зону РФ Наталья Комарова сообщила в ходе празднования 430-летия поселка Березово.
«Это важнейшее решение, новые возможности и новая ответственность для развития, для инвестиций. Например, по проекту по добыче полярного кварца, который получает глубокую переработку в Нягани, заключены первые контракты на продажу этой продукции за пределы России», — приводит слова Натальи Комаровой департамент внутренней политики Югры.
Территория двух северо-западных районов Югры отличается низкой плотностью населения и высоким потенциалом освоения углеводородов и твердых полезных ископаемых,
Березовский и Белоярский районы соответствуют территориям особо обозначенным в Стратегии развития Арктической зоны.
В Стратегии, напомним, помимо первостепенного решения социальных вопросов — модернизации первичного звена здравоохранения, модернизацию объектов социальной инфраструктуры, государственной поддержки жилищного строительства и других — прописан пункт о развитии наукоемких и высокотехнологичных производств, разработке и реализации программы геологического изучения Арктической зоны и освоении новых месторождений полезных ископаемых.
Белоярский и Березовский районы как регионы Арктической зоны ждёт внедрение специального экономического режима, способствующего осуществлению частных инвестиций в создание новых и модернизацию действующих промышленных производств.
Отметим, в Югре будет создан инновационный научно-технический центр «Юнити Парк». В постановлении правительства отражены как основные направления деятельности Центра разработка передовых инженерных технологий и материалов, адаптированных к условиям Севера и Арктики, в сфере энергетической безопасности, проведение научных исследований в области медицины.
Источник: Новости Югры