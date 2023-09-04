В августе через МФЦ Югры подано 80 заявлений на включение в единый реестр коренных малочисленных народов РФ
В августе 2023 года через Многофункциональные центры Югры подано 80 заявлений для включения 119 югорчан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Наибольшее количество заявлений за прошедший квартал поступило в офис АУ «Многофункциональный центр Югры» Ханты-Мансийска.
Напомним, что учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и формирование списка осуществляет Федеральное агентство по делам национальностей. Данные из реестра будут использовать органы государственной власти, органы местного самоуправления и государственные внебюджетные фонды для оказания адресных мер государственной поддержки.
Отметим, что в МФЦ Югры, в одном из первых в стране, с апреля 2021 года организовано предоставление услуги по включению граждан в список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. С этого времени в Югре этой услугой через МФЦ уже воспользовались около 21 тысячи жителей автономного округа.
Лицам, сведения о которых учтены в реестре, не потребуется многократно подтверждать свою национальную принадлежность при подаче документов для получения мер государственной поддержки и различного рода пособий, предусмотренных для граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.
РИЦ "Югра"