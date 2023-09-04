В новом учебном году более 1,5 тысяч студентов Югры будут получать образование за счет средств маткапитала
За все время действия программы материнского капитала 27 700 югорских родителей направили более 1 миллиарда 522 миллионов рублей на обучение детей. Из них 1 798 семей оплатили учебу в 2023 году, и это второе по популярности направление распоряжения маткапиталом после улучшения жилищных условий.
Накануне нового учебного года напоминаем, материнским капиталом родители могут оплатить обучение ребенка в любых образовательных организациях: от детского сада до университета, продленку, занятия у репетитора, творческие кружки и спортивные секции, курсы иностранного языка и автошколу, а также общежитие на время учебы. Главное условие – у организации или индивидуального предпринимателя должна быть лицензия на образовательную деятельность.
Чтобы родителям студентов было проще направить маткапитал на обучение, Отделение СФР по ХМАО – Югре заключило соглашения с 6 высшими учебными заведениями, с 11 организациями среднего профессионального образования и 260 детскими садами. Благодаря соглашениям вся информация об обучении ребенка предоставляется учебным заведением по запросу Социального фонда без участия заявителя. От родителей требуется только заявление о распоряжении маткапиталом, которое можно подать в личном кабинете на портале госуслуг или на сайте СФР. Кроме того, оплатить материнским капиталом можно не только первое, но и второе высшее образование.
Потратить материнский капитал на образование детей можно при условии, что образовательное учреждение находится в России, а ребенок к началу обучения не достиг 25 лет. Использовать средства по данному направлению можно, когда ребенку, давшему право на материнский капитал, исполнится три года. До 3-летия малыша денежные средства можно использовать на дошкольное образование.
Со списком учебных заведений, с которыми ОСФР по ХМАО – Югре заключил договора:
– Индустриальный Институт ИндИ, филиал ФГБОУ ВО ЮГУ;
– Нижневартовский Государственный Университет;
– Сургутский государственный педагогический университет;
– Сургутский Государственный Университет;
– Ханты-Мансийская государственная медицинская академия;
– Югорский Государственный Университет.
Пошаговую инструкцию «Как подать заявление на направление маткапитала на образование» через портал Госулуг можно скачать здесь: https://sfr.gov.ru/files/branches/hmao/Instruktsiya_po_podache_zayavleniya_na_obrazovanie_-_kopiya.pdf
Информация предоставлена Пресс-службой ОСФР по ХМАО-Югре