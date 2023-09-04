В новом учебном году более 1,5 тысяч студентов Югры будут получать образование за счет средств маткапитала

Владимир Путин по предложению губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой одобрил включение в Арктическую зону Российской Федерации двух северо-западных районов региона, лежащих в том числе в пределах Приполярного Урала — Березовского и Белоярского.